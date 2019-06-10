"ВСУ будут отвечать жестко": Зеленский об обстрелах в Донбассе

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Украинские военные будут жестко отвечать на любые обстрелы своих позиций, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Днем ранее стало известно, что представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил официально закрепить запрет на ответный огонь в Донбассе. Его идею раскритиковали на Украине, но поддержали в самопровозглашенных республиках.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменности дипломатической позиции Киева по прекращению огня в Донбассе и возвращению удерживаемых лиц, указано в сообщении его пресс-службы, опубликованном в пятницу.

Такое заявление глава государства сделал в связи с сообщениями украинских военных об артобстрелах позиций ВСУ в ночь на 7 июня,

в результате которых два украинских военных погибли и восемь получили ранения.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), в свою очередь сообщили, что украинские подразделения минувшей ночью обстреляли окрестности Горловки 122-мм снарядами.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ, Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией", - приводит слова Зеленского его пресс-служба. Он также подчеркнул, что в ситуации с применением артиллерии речь идет о "вопиющем" нарушении минских соглашений.

Президент также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военных, подвергшихся атаке.

Днем ранее в ОБСЕ заявили, что представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма выступил с предложением документально прописать "не стрелять в ответ" в этом регионе и ввести запрет на обстрел гражданских объектов. Эти идеи планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня.

Такое предложение возмутило спикера Верховной рады Андрея Парубия. В ходе заседания парламента он заявил, что возможный запрет на "стрельбу в ответ" в Донбассе станет путем к капитуляции.

"Я лично хочу сообщить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ - это не путь к миру, это путь к капитуляции. И мы не позволим капитуляции Украины", - подчеркнул парламентарий.

Глава государства, по его мнению, должен скорректировать свою позицию по вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины. Депутат также призвал президента "иметь уважение к украинским воинам".

Подполковник запаса Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, в свою очередь, назвал заявление Парубия абсурдным.

"Заявление Андрея Парубия по итогам вчерашнего заседания в Минске просто абсурдно. Он считает, что Украина капитулирует, запрещая ответный огонь в Донбассе. Хотелось бы напомнить, что согласно договоренностям, подписанным в Минске, нет вообще понятия "ответный огонь"", - сказал Марочко РИА "Новости".

Он обратил внимание, что в соответствии с минскими соглашениями, прекращение применения оружия является общим.

Кроме того, Парубий, по словам представителя Народной милиции ЛНР, не учел тот факт, что самопровозглашенная республика отвела вооружение и технику на установленные дистанции в соответствии с минскими соглашениями. К тому же ЛНР, в отличие от Украины, не открывает огонь, заявил Марочко.

Ранее, по сообщению агентства, ДНР и ЛНР настаивали на необходимости принятия дополнительных меры для контроля перемирия. В частности, они отмечали запрет на ведение огня, в том числе ответного, публикацию приказов о прекращении огня и привлечение к ответственности за их нарушение.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске 5 июня договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе, сообщил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.

"Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня", - отметил он.

По словам Грызлова, стороны достигли договоренностей по новому соглашению об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон.

Начало развода военных сил в районе станицы Луганской ожидается уже 10 июня.

При этом, как отметил российский полпред, у сторон существует непонимание по поводу того, что новое соглашение в обязательном порядке должно предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля над соблюдением перемирия. "Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые уже выполнили Донецк и Луганск", - подчеркнул он.

На сегодняшний день стороны по-прежнему продолжают вести огонь. 7 июня Следственный комитет России возбудил пять новых уголовных дел после обстрелов в Донецке и Луганске с 30 мая по 1 июня, сообщили на сайте СК. Украинских военнослужащих подозревают в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

По версии следствия, Вооруженные силы и Национальная гвардия Украины стреляли из тяжелых видов оружия по населенным пунктам Коминтерново, Ленинское, Веселое ДНР, а также по поселку Донецкий в ЛНР. В результате стрельбы пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

Лидия Мисник