СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"

ЦАМТО, 7 июня. Командование СВ США объявило о передаче подразделениям 3-й боевой бригадной группы 82-й воздушно-десантной дивизии первой партии индивидуальных беспилотных разведывательных систем SBS (Soldier Borne Sensors).

Ранее эти системы апробировались в течение недельной подготовки (с 29.04 по 3.05) в Форт-Брэгг (шт.Северная Каролина).

В ходе полевых занятий военнослужащие под руководством инструкторов прошли подготовку как в классах, так и на местности, освоили информацию о возможностях системы, средствах управления, получили практические навыки применения БЛА в различных сценариях. Занятия завершились учениями, в ходе которых полученные знания были проверены на практике. Мероприятие проводилось в рамках подготовки к развертыванию боевой бригадной группы.

Как сообщается, SBS состоит из нескольких компонентов, включая наземную базовую станцию управления с ручкой управления и дисплеем, а также двух БЛА (один для применения днем и один – ночью). Система представляет собой версию индивидуальной системы разведки (PRS) "Блэк Хорнет" компании FLIR Systems.

Пульт с дисплеем позволяет военнослужащему управлять и получать информацию от высокоманевренных нано-БЛА с низкой визуальной и звуковой сигнатурой, применение которых повысит ситуационную осведомленность и снизит риски в ходе проведения боевых операций, предоставляя возможность оценивать обстановку из укрытия.

Первая поставка является началом практической реализации программы по оснащению в перспективе системой SBS каждого отделения СВ США.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2018 года СВ США заключили с FLIR Systems начальный контракт стоимостью 2,6 млн. долл. на поставку комплексов "Блэк Хорнет-3" по программе SBS. В январе 2019 года с FLIR Systems был подписан новый контракт стоимостью 39,6 млн. долл. на поставку СВ США индивидуальных систем разведки на базе нано-БЛА "Блэк Хорнет".

Комплексы, поставляемые в рамках данного контракта, обеспечат возможность наблюдения и разведки на уровне взвода/малочисленных подразделений в рамках программы Soldier Borne Sensor (SBS).

PRS "Блэк Хорнет" – самая миниатюрная в мире разведывательная система на базе нано-БЛА. Масса "Блэк Хорнет 3" составляет 32 гр. по сравнению с 18 гр. у "Блэк Хорнет 2", оба используют одну и ту же станцию управления. БЛА оснащается ЭО/ИК датчиками и может находиться в воздухе до 25 мин. Радиус действия БЛА – до 2 км, скорость – 21 км/ч.