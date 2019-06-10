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10.06.2019
Военное обозрение

Наёмники из "Грузинского легиона" получили на Украине легальный статус

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Боевики из "Грузинского легиона", воюющие на Донбассе против ополчения народных республик, приветствовали решение Киева о предоставлении украинского гражданства членам вооруженных формирований. В настоящее время "Легион" объединяется с официальными воинскими подразделениями ВСУ для подчинения Минобороны Украины. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Источник изображения: topwar.ru

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что с ним связались официальные лица из Генштаба ВСУ и попросили объединиться с какой нибудь бригадой из состава украинской армии, чтобы получить официальные бумаги об участи в боевых действиях на Донбассе. Он пояснил, что около 90% личного состава батальона считается нелегалами и это затрудняет передвижение по стране, после получения гражданства эта проблема будет решена.

Он возложил ответственность за отказ легализации иностранных боевиков на прежнего президента Украины Петра Порошенко и его окружение, подчеркнув, что давать украинское гражданство воевавшим на стороне Киева в Донбассе надо было еще раньше.

Многие приезжали поддержать Украину из разных стран, только в "Грузинском легионе" было тридцать британцев, до 40 американцев и так далее. Не знаю, почему создавали проблемы с легализацией

- заявил Мамулашвили.

Также он сообщил, что ранее "Легион" входил в состав запрещенного в России "Правого сектора", теперь же формирование возвращается в ВСУ и будет подконтрольно Минобороны Украины.

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Страны
Грузия
Россия
США
Украина
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