Запрет США на услуги России при космических запусках может коснуться европейских компаний

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, это "крайне неприятно" не только для России, но и для всего мира пусковых услуг, так как нарушается сложившийся баланс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Решение Пентагона о запрете на услуги России при космических запусках может коснуться европейских компаний, которые используют в своих космических аппаратах американские комплектующие. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24" на Петербургском международном экономическом форуме.

"Под этим предлогом американские власти могут требовать даже не только у американских производителей спутников, но и у европейских или иных производителей спутников, где есть американские какие-то детали, агрегаты, комплектующие, чтобы эти спутники ни в коем случае не выводились российскими средствами выведения", - сказал Рогозин.

Он отметил, что подобное расширительное толкование запрета "крайне неприятно" не только для России, но и для всего мира пусковых услуг, так как нарушается сложившийся баланс.

Глава госкорпорации подчеркнул, что Роскосмос проанализирует ситуацию и найдет "умный ответ".

Ранее стало известно, что Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Соответствующее уведомление было размещено занимающимся вопросами закупок управлением Минобороны США на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра. В качестве даты публикации этого документа в печатном виде, то есть времени вступления нынешних ограничительных мер в силу, фигурирует 31 мая.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.