Ассамблея любителей российских ужасов

Невольное признание НАТО: блок нагрел руки на холодной войне

Влияние Китая, стабильность в Африке, кибербезопасность – повестка весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, проходившей с 31 мая по 3 июня в Братиславе, была разнообразной. О России традиционно много говорила делегация Украины, а также небезызвестная представительница Канады Рейнелл Андрейчук. Впрочем, желание "наказать за Крым, за отсутствие демократии и вообще за все" было общим.

Заявление помощника генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалеса "нельзя воспринимать нашу безопасность как должное" относилось опять-таки к России. И этот посыл стал лейтмотивом сессии. В основных тезисах выступления помощника генсека Россия не обязательно называлась, но подразумевалась.

"Сейчас мы оптимизируем командную структуру НАТО, улучшаем систему готовности. Готовимся жить в мире, в котором не будет Договора о ракетах средней и меньшей дальности". ДРСМД, считают в Европе, вторя США, пал жертвой русского коварства.

Надо уделять все большее внимание "пятой оперативной сфере НАТО – киберпространству. Делаем все, чтобы быть в нем такими же сильными, как на море, в воздухе и на земле". Явный намек на русских хакеров, оккупировавших киберпространство.

"Санкции – это инструмент, который необходим в международных отношениях и должен оставаться в нашем распоряжении. Он серьезным образом влияет на решение вопросов, если не напрямую, то на окружение людей, против кого направлен. И речь далеко не только об экономических санкциях". Комментарии излишни.

К "вещам, не устраивающим НАТО", Алехандро Альваргонсалес отнес отдельные оборонные закупки. Они вызывают беспокойство в штаб-квартире в Брюсселе. "Каждая страна альянса имеет свою политику оборонных закупок, это национальная прерогатива и то поле, на котором НАТО имеет мало полномочий. Но нельзя подрывать совместимость [систем вооружения]". Камень в Турцию, купившую российский "Триумф".

“Все участники сессии говорили, что предписание тратить на оборону 2% ВВП крайне непопулярно среди населения”

Ожидаемо много говорилось о роли самой Парламентской ассамблеи в жизни Североатлантического альянса. На этом, в частности, подробно остановился президент Словакии Андрей Киска. "Как правило, когда в НАТО обсуждаются вопросы безопасности и обороны, имеются в виду заседания на уровне глав государств и правительств, начальников штабов, министров иностранных дел, про парламентское измерение забывают. Но оно не менее важно. Ведь от избранных представителей народа очень часто зависит окончательное решение насчет выполнения планов и обязательств".

При этом абсолютно все участники сессии говорили, что предписание расходовать на оборону 2% ВВП крайне непопулярно среди населения. Сошлись на том, что нужно исправлять ситуацию с помощью пропаганды.

"У нас лучшие гарантии безопасности. Наш долг объяснить своим гражданам, что если Европа хочет играть свою роль, мы должны инвестировать в наши силы и средства", – бил себя кулаком в грудь Киска.

Подводя итог мероприятию, президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун отметила, что "дискуссии были очень живыми". Они помогают "подготовиться наилучшим образом к вызовам завтрашнего дня".

Сессия стала своего рода продолжением празднования 70-й годовщины НАТО, где определенные итоги уже были подведены.

"За 70 лет удалось сохранить холодную войну на уровне холодной, протянуть теплую руку дружбы бывшим противникам", – резюмировала Мадлен Мун. И сегодня НАТО "находится на передовой борьбы с угрозами". То есть с Россией, на фоне которой меркнут нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, появление нового "стратегического конкурента в Азии", незавершенный процесс евроатлантической интеграции, дезинформация и попытки внешних игроков подорвать демократические институты, климатические изменения.

Комментируя тиражируемую в последнее время информацию о все больших разногласиях среди членов альянса, Мадлен Мун напомнила, что они существовали всегда, но "правительства и парламенты работают над тем, чтобы их решить. Разногласия между нами носят скорее тактический характер – как преодолевать вызовы. О том, что ими является, споров нет".

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Братислава)

Газета "Военно-промышленный курьер",