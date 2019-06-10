Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве

Санкт-Петербург. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что предварительные итоги расследования крушения SSJ-100 в Шереметьево уже есть, но не раскрыл их содержание.

"Официального результата расследования нет. Предварительно знаю, но говорить не буду. Но машина хорошая", - сказал Чемезов в пятницу "Интерфаксу".

"Прекрасная машина. Кстати, почему-то пишут, когда отменяют рейс SSJ-100... Детские болезни у всех самолетов бывают, его нужно доводить и массово производить", - сказал глава Ростеха, отвечая на вопрос о будущем самолета.

Ранее в пятницу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что SSJ 100 соответствует всем российским и мировым требованиям, проверки его производства проводятся регулярно.

"И производство, и самолёт подлежат постоянному контролю со стороны авиационных властей РФ. Мы проводим регулярно сверку тех параметров, которые заложены на самолёте и на текущем производстве с точки зрения сертификата, который был получен как со стороны Межгосударственного авиационного комитета, так и европейского", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли проверка после трагедии с SSJ-100 в Шереметьево.

"Он (SSJ) соответствует всем жёстким требованиям, базисам, которые представляются авиационными властями России, Европы и США", - добавил министр.

5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта.

По основной версии, на высоте полета около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации". Росавиация запросила у МАК всю информацию о сертификации самолета.

"Аэрофлот" выплатил семьям погибших и пострадавшим в катастрофе более 60 млн рублей. Выплаты также были получены от страховых компаний "АльфаСтрахование" и "СОГАЗ", региональных властей и властей Московской области.

За несколько лет эксплуатации Superjet-100 в гражданской авиации, с самолетами этого типа произошли две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси.

В частности, в июле 2013 года во время испытательного полета Superjet совершил посадку с убранным шасси в исландском городе Кеблавик. После ремонта вернулся на базу в Жуковском. В июле 2018 года аналогичный самолет после завершения испытательного полёта также приземлился с невыпущенными шасси на аэродроме Раменское. В октябре прошлого года Superjet-100 выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа в этих происшествиях не пострадал.