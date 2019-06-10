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10.06.2019
Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" будет выпускать в интересах "Газпрома" линейку поршневых компрессорных установок

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ПАО "Газпром"
ПАО "Газпром"
Источник изображения: http://www.gazprom.ru/

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и ПАО "Газпром" подписали на полях Петербургского международного экономического форума меморандум о сотрудничестве при производстве компрессорного оборудования, сообщает пресс-служба концерна.

"Предметом подписанного документа является осуществление сотрудничества в области освоения концерном ВКО "Алмаз-Антей" выпуска линейки поршневых компрессорных установок мощностью от 100 до 4000 кВт для модульных компрессорных станций и газоперекачивающих агрегатов, востребованных в рамках производственной и инвестиционной деятельности ПАО "Газпром", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Отмечается, что от концерна ВКО "Алмаз-Антей" документ подписал генеральный директор Ян Новиков, от ПАО "Газпром" - председатель правления Алексей Миллер.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
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