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10.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

ВМС США обвинили российский корабль в инциденте с американским крейсером

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Источник изображения: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Stephen M. Votaw

Военно-морские силы США назвали "небезопасными и непрофессиональными" действия российского военного корабля, с которым едва не столкнулся американский ракетный крейсер.

"Российский корабль Udaloy I DD 572 совершил небезопасный маневр по отношению к американскому Chancellorsville", – передает заявление представителя Седьмого флота США Клэйтона Досса РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Американские военные утверждают, что корабль приблизился к крейсеру на расстояние 15-30 метров.

Ранее в пресс-службе ТОФ сообщали, что американский крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю (БПК) "Адмирал Виноградов". Американский корабль пересек курс российского всего в 50 метрах. "Адмиралу Виноградову" пришлось экстренно маневрировать.

Адмирал Владимир Комоедов заявил, что действия крейсера ВМС США говорят о "пофигизме американцев".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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