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10.06.2019
Известия.ru

Рогозин назвал сроки первого запуска ракеты "Ангара"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный, как и планировалось, состоится в 2023 году. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

"Туда (на Восточный. — Ред.) идут эшелоны техники, и мы приступили к формированию котлована, заливке бетона. Сроки не меняются — в 2023 году кровь из носу должны полететь", — сказал Рогозин, его слова приводит ТАСС.

В семейство ракет-носителей "Ангара" входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" и ее модификации "А5М" и пилотируемая "А5П", а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Их грузоподъемность составляет от 3,5 до 37,5 т.

Основной задачей этих ракет является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты — геостационарные (спутники связи, метеоспутники, космические аппараты в интересах Министерства обороны) и траектории полетов к Луне.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге 6–8 июня. Проводится он с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России.

Форум представляет собой площадку для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед РФ и миром в целом. Организатором выступает основанный в 2007 году фонд "Росконгресс".

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Россия
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Ангара
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