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10.06.2019
Военно-промышленный курьер

МРК "Смерч" вышел на ходовые испытания после модернизации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Малый ракетный корабль "Смерч", прошедший модернизацию в "Северо-Восточном ремонтном центре", вышел на заводские ходовые испытания. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота, работы по модернизации МРК начались в 2017 году. За этот период на корабле демонтировали пусковые установки ракет "Малахит" и заменили их комплексом противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь "Смерч" несет 16 таких ракет.

Кроме того, на корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы.

Планируется, что до конца 2019 года МРК "Смерч" вернется в состав сил постоянной готовности Войск и сил на Северо-Востоке России.

"Смерч" – малый ракетный корабль проекта 12341, шифр "Овод". Построен на Владивостокском судостроительном заводе, несет службу с марта 1985 года.

Длина корабля – 59,3 метра, ширина – 11,8 метра, полное водоизмещение – 730 тонн. Максимальная скорость – 34 узла. Экипаж – 64 человека, автономность – 10 суток. Вооружен зенитным ракетным комплексом самообороны "Оса-М", 76,2-мм одноствольной артиллерийской установкой АК-176 и 30-мм АК-630М.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Оса-АКМ
Проекты
1234 Овод
ТОФ
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