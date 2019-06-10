Битва за Арктику: США боятся России

Пентагон опасается самостоятельных действий России в Арктике

США опасаются, что Россия может в одностороннем порядке установить границы своего континентального шельфа в Арктике. В Пентагоне не исключили такого варианта в случае, если Москву не удовлетворит решение международных институтов по поводу принадлежности этой территории. На данный момент подкомиссия ООН рассматривает заявку российской стороны на расширение своей территории в Арктике, которую она подала еще в 2015 году.

В США опасаются теоретической возможности России в одностороннем порядке установить границы своего континентального шельфа в Арктике в том случае, если решение международных институтов не устроит Москву, указано в обнародованной новой стратегии Пентагона в Арктике.

"Россия в большинстве случаев следовала международному праву и процедурам установления границ своего расширенного континентального шельфа. Россия может принять решение установить эти границы в одностороннем порядке, если процедуры окажутся не в их пользу, и может использовать свою военную силу, чтобы запретить доступ к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике", - предположили составители документа.

Пентагон также выразил опасение в связи с тем, что арктический регион может стать плацдармом для военного нападения на американскую территорию.

Арктику в ведомстве назвали стратегической территорией, поскольку она является потенциальным вектором для проведения атаки на США. По мнению представителей министерства, Китай и Россия активно осваивают Арктику, что несет потенциальные риски для территории США, говорится в стратегии.

Там также обратили внимание, что ситуация в Арктике может прямо или косвенно ограничить возможности Пентагона перебрасывать силы в мире, причем в более широком смысле это может повлиять на стратегические задачи Вашингтона, связанные с соперничеством с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе.

В апреле министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в беседе с корреспондентом ТАСС выразил надежду Минприроды на то, что голосование комиссии ООН по российской заявке на расширение арктического шельфа состоится на сессии в августе этого года. При этом он не исключил, что процесс принятия решения может занять несколько лет.

До этого глава Роснедр Евгений Киселев отмечал, что

подкомиссия ООН подтвердила геологическую принадлежность части Арктики, которую Москва указала в заявке на расширение границы континентального шельфа.

Роснедра ожидают вынесения решения по заявке в рамках следующих двух-трех сессий.

Эту заявку Россия направила в комиссию ООН в августе 2015 года. В ней было запрошено расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. Российская сторона планирует присоединить хребет Ломоносова и другие участки морского дна, в том числе котловину Подводников, поднятие Менделеева, южную оконечность хребта Гаккеля и зону Северного полюса. По самым низким оценкам, это позволит стране прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд т условного топлива.

В соответствии с международным правом, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране. На сегодняшний день на различные участки дна океана претендуют также США, Норвегия, Канада и Дания. Интерес государств к северным морям обусловлен тем, что в их недрах содержатся 83 млрд т условного топлива, около 80% из которых приходятся на долю Баренцева и Карского морей. К тому же, очень высока вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа.

Отношения России и США в Арктике весьма напряженные. В мае глава Северного командования американских ВС генерал Терренс О'Шонесси призвал Соединенные Штаты наращивать военный потенциал в этом регионе на случай конфликта с российской стороной. Он подчеркнул, что регион является передовой линией при обороне США и Канады. Имеющиеся на сегодняшний день угрозы, по его наблюдениям, связаны с гиперзвуковыми вооружениями, крылатыми ракетами и бомбардирощиками.

"К примеру, если взглянуть с позиции России, то, если вы собираетесь атаковать Северную Америку, вы, вероятно, выберете данное направление (Арктику. - "Газета.Ru")", - отметил О'Шонесси.

Военный подчеркнул, что Вашингтон должен действовать на опережение и не допустить ситуации, при которой окажется в невыгодном положении.

Незадолго до этого госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность Вашингтона поведением России в Арктике.

По его словам, Соединенные Штаты опасаются "российских притязаний на международные воды Северного морского пути, включая недавно анонсированные планы соединить его с китайским морским "Шелковым путем"".

"На Северном морском пути Россия уже незаконно требует от других стран получать разрешения на проход, требует, чтобы российские лоцманы присутствовали на борту иностранных кораблей, и угрожает применением военной силы в отношении всех, кто не будет выполнять их требования", - заявил Помпео.

При этом он отметил, что США хотят сотрудничества с Россией в Арктике, поскольку в прошлом оно было плодотворным.

Лидия Мисник