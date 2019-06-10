Битва за Арктику: США боятся России
Пентагон опасается самостоятельных действий России в Арктике
США опасаются, что Россия может в одностороннем порядке установить границы своего континентального шельфа в Арктике. В Пентагоне не исключили такого варианта в случае, если Москву не удовлетворит решение международных институтов по поводу принадлежности этой территории. На данный момент подкомиссия ООН рассматривает заявку российской стороны на расширение своей территории в Арктике, которую она подала еще в 2015 году.
В США опасаются теоретической возможности России в одностороннем порядке установить границы своего континентального шельфа в Арктике в том случае, если решение международных институтов не устроит Москву, указано в обнародованной новой стратегии Пентагона в Арктике.
"Россия в большинстве случаев следовала международному праву и процедурам установления границ своего расширенного континентального шельфа. Россия может принять решение установить эти границы в одностороннем порядке, если процедуры окажутся не в их пользу, и может использовать свою военную силу, чтобы запретить доступ к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике", - предположили составители документа.
Арктику в ведомстве назвали стратегической территорией, поскольку она является потенциальным вектором для проведения атаки на США. По мнению представителей министерства, Китай и Россия активно осваивают Арктику, что несет потенциальные риски для территории США, говорится в стратегии.
Там также обратили внимание, что ситуация в Арктике может прямо или косвенно ограничить возможности Пентагона перебрасывать силы в мире, причем в более широком смысле это может повлиять на стратегические задачи Вашингтона, связанные с соперничеством с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе.
В апреле министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в беседе с корреспондентом ТАСС выразил надежду Минприроды на то, что голосование комиссии ООН по российской заявке на расширение арктического шельфа состоится на сессии в августе этого года. При этом он не исключил, что процесс принятия решения может занять несколько лет.
До этого глава Роснедр Евгений Киселев отмечал, что
Роснедра ожидают вынесения решения по заявке в рамках следующих двух-трех сессий.
Эту заявку Россия направила в комиссию ООН в августе 2015 года. В ней было запрошено расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. Российская сторона планирует присоединить хребет Ломоносова и другие участки морского дна, в том числе котловину Подводников, поднятие Менделеева, южную оконечность хребта Гаккеля и зону Северного полюса. По самым низким оценкам, это позволит стране прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд т условного топлива.
В соответствии с международным правом, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране. На сегодняшний день на различные участки дна океана претендуют также США, Норвегия, Канада и Дания. Интерес государств к северным морям обусловлен тем, что в их недрах содержатся 83 млрд т условного топлива, около 80% из которых приходятся на долю Баренцева и Карского морей. К тому же, очень высока вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа.
Отношения России и США в Арктике весьма напряженные. В мае глава Северного командования американских ВС генерал Терренс О'Шонесси призвал Соединенные Штаты наращивать военный потенциал в этом регионе на случай конфликта с российской стороной. Он подчеркнул, что регион является передовой линией при обороне США и Канады. Имеющиеся на сегодняшний день угрозы, по его наблюдениям, связаны с гиперзвуковыми вооружениями, крылатыми ракетами и бомбардирощиками.
"К примеру, если взглянуть с позиции России, то, если вы собираетесь атаковать Северную Америку, вы, вероятно, выберете данное направление (Арктику. - "Газета.Ru")", - отметил О'Шонесси.
Военный подчеркнул, что Вашингтон должен действовать на опережение и не допустить ситуации, при которой окажется в невыгодном положении.
По его словам, Соединенные Штаты опасаются "российских притязаний на международные воды Северного морского пути, включая недавно анонсированные планы соединить его с китайским морским "Шелковым путем"".
"На Северном морском пути Россия уже незаконно требует от других стран получать разрешения на проход, требует, чтобы российские лоцманы присутствовали на борту иностранных кораблей, и угрожает применением военной силы в отношении всех, кто не будет выполнять их требования", - заявил Помпео.
При этом он отметил, что США хотят сотрудничества с Россией в Арктике, поскольку в прошлом оно было плодотворным.
Лидия Мисник
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