Войти
10.06.2019
ТАСС

Рогозин заявил, что на третьей "Ангаре-А5" могут запустить спутник "Экспресс"

457
0
0
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5".
Источник изображения: © Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"

Полезная нагрузка будет выбрана до конца июня, сообщил глава Роскосмоса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Полезная нагрузка для запуска третьей ракеты-носителя "Ангара-А5" будет выбрана до конца июня, это может быть спутник связи "Экспресс". Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Третья "Ангара" полетит с полезной нагрузкой. Я думаю, до конца месяца мы окончательно решим. Есть предложение по отправке "Экспресса", - сказал Рогозин, не уточнив класс спутника.

По его словам, декабрьский запуск нужен для испытаний разгонного блока на предмет его совмещения с ракетой.

Первый и пока единственный запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" состоялся с космодрома Плесецк в декабре 2014 года. Следующий запуск тяжелой "Ангары", как сообщали ранее в Роскосмосе, должен быть в декабре 2019 года с Плесецка. Центр Хруничева летом 2018 года сообщил, что уже начал подготовку ракеты к этому полету.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Плесецк
Похожие новости
02.04.2019
Рогозин: вместо средней ракеты "Ангара-А3" создадут аналогичный ей по классу "Союз-5"
11.05.2016
Тяжелая ракета нелегкой судьбы
09.06.2015
На орбиту выходит Роскосмос
05.06.2015
"Ангару" прописали на Байконуре
11.12.2012
Космическое притяжение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:26
  • 5
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:42
  • 27
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР