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10.06.2019
ТАСС

Рогозин заявил, что "Гагаринский старт" модернизируют под новую ракету "Союз-2.1а"

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

По словам главы Роскосмоса, в отрасли искали возможность вложить деньги в сохранение пусковой площадки №1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Пусковая площадка № 1 "Гагаринский старт" на космодроме Байконур будет модернизирована для пилотируемых запусков ракеты "Союз-2.1а". Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Рогозин отметил, что в отрасли искали возможность вложить деньги в сохранение пусковой площадки №1. "И мы сегодня подписываем соглашение [с Российским фондом прямых инвестиций], они выделяют необходимое финансирование - около $90 млн. Сумма как раз достаточная для того, что в короткий срок привести в порядок стартовый стол ["Гагаринского старта"], восстановить полностью работоспособность уже под новую ракету", - рассказал глава корпорации.

По его словам, судьба "Гагаринского старта", который должен прекратить свое функционирование в начале следующего года, была предметом особых переживаний всей ракетно-космической отрасли.

"Гагаринский старт" на Байконуре это легенда все нашей отрасли. У нас в этом году заканчивается эксплуатация пилотируемых ракет "Союз-ФГ", где стояла украинская система управления. Мы переходим на новую ракету - семейство ракет "Сою-2.1а", "Союз-2.1б", поэтому на Байконуре фактически с января следующего года остается только одна стартовая позиция для ракет "Союз", что очень рискованно. Крайне важно иметь вторую резервную позиция", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Союз РН
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