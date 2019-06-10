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10.06.2019
Российская газета

"Боевая бочка": необычная БМП принимает участие в боях в Идлибе

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Источник изображения: ANNA News / youtube.com

В эксклюзивном репортаже информационного агентства ANNA NEWS из района боевых действий в Сирии была продемонстрирована необычная боевая машина правительственных войск. Речь идет о так называемой "боевой бочке". Именно так прозвали в средствах массовой информации эти бронесредства доставки пехоты.

Впервые такие машины были замечены весной прошлого года во время боев в окрестностях Дамаска - Восточной Гуте.

В качестве основы для них послужили обычные БМП-1, с которых демонтировали башни с устаревшим 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 "Гром". Вместо них уставили боевые модули кругового вращения с характерной бочкообразной формой.

В качестве вооружения была выбрана зенитная скорострельная малокалиберная пушка ЗУ-23-2.

Сирийские умельцы основательно потрудились над защищенностью машины. В передней части, на бортах и в корме они смонтировали экраны из разнесенной брони, которые, по опыту боевого применения, существенного повышают возможность БМП противостоять реактивным гранатам РПГ.

Военные эксперты очень высоко оценивают такую модернизацию и считают, что это может служить примером для подражания разработчикам ряда государств, которые задумываются о совершенствовании техники такого класса.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
2A28
БМП-1
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