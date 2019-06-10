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10.06.2019
Российская газета

Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море

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Большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов
Большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Командование Тихоокеанского флота России заявило протест руководству авианосной ударной группы ВМС США в связи с инцидентом, который произошел в пятницу в юго-восточной части Восточно-Китайского моря.

По данным штаба ТОФ, в 6.35 по московскому времени при движении параллельными курсами отряда наших кораблей и американской авианосной ударной группы ракетный крейсер "Chancellorsville" внезапно изменил маршрут и пересек путь большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов". Произошло это буквально в 50 метрах от российского БПК. "В целях предотвращения столкновения экипаж "Адмирала Виноградова" был вынужден совершить экстренное маневрирование", - сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. В заявленном американцам протесте указывалось на недопустимость подобных действий.

В том, что военные США зачастую ведут себя в Тихом океане по-хамски, никому доказывать не надо. Их наглую манеру поведения хорошо знают российские, китайские, северокорейские моряки, их коллеги из других стран дальневосточного региона. Показывать, "кто в океане хозяин", давно вошло в привычку представителей ВМС Соединенных Штатов. Провоцировать серьезный конфликт они не решаются. Но не упускают случая поиграть на нервах у флотского командования той же России, Китая или КНДР. А когда сталкивают с жесткой ответной реакцией, быстренько дают "задний ход".

Так, к примеру, было в декабре прошлого года, когда американский эсминец "McCampbell" явно намеренно проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России. Телеканал CNN тут же распространил "сенсационный" комментарий пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр. Появление эсминца в Японском море она объяснила желанием США бросить вызов "чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации". Лейтенант добавила, что Вашингтон не признает претензии Москвы на морские районы, которые расположены далее 12 миль (22,2 км - прим. "РГ") от российского побережья. То есть, по международному праву, не относятся к нашим территориальным водам.

Столь громкое заявление поначалу несколько ошарашило. О каких-то особых "претензиях" в Тихом океане и прилегающих к нему морях Россия никогда не заявляла. В этом регионе у нас есть свои территориальные воды и своя исключительная экономическая зона. Их границы подтверждены международным морским правом и никем не оспариваются. Поэтому явно надуманные претензии к РФ со стороны чужой в этой части Мирового океана страны выглядели, по меньшей мере, странными.

По следам этого инцидента Минобороны России распространило свой комментарий. "В действительности, эсминец УРО "McCampbell" ВМС США даже не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 километров, - объяснил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. - Более того, на протяжении всего перехода в международных водах американский эсминец следовал под контролем находящегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", а также самолетов морской авиации ТОФ. Поэтому если экипаж американского эсминца и "продемонстрировал" что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота".

Если вернуться к последнему инциденту, нелишне напомнить, что как раз в это время по соседству, в Японском море, экипажи двух российских подлодок проводили тактические учения. Их действия обеспечивал большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Так что, если бы наглая выходка американцев имела продолжение и серьезные последствия, эта провокация грозила обернуться для экипажа "Chancellorsville" крупными неприятностями.


Юрий Гаврилов

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