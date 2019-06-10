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10.06.2019
Интерфакс-АВН

Кудрин поражен масштабом хищений при строительстве космодрома Восточный

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Алексей Кудрин
Кандидат на пост председателя Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседание Государственной думы РФ. 22 мая 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Санкт-Петербург .7 июня. ИНТЕРФАКС - Масштаб хищений при строительстве космодрома Восточный был беспрецедентным, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Это чисто строительные работы, чисто "нулевой" цикл. И здесь произошли главные хищения - не в космических технологиях, а на банальной стройке. (...) Там появились "предприниматели без башни", без головы. Там масштаб явного хищения оказался удивительным. Такого в других бюджетных отраслях давно не было", - сказал Кудрин в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, "поражает то, что там даже не прикрывались серьезно, считали, что увели средства и все будет хорошо". "Но это было на виду. Мы это определили, как только туда пришли. Такое очень редко бывает", - признал глава Счетной палаты.

Кудрин отметил, что "в большинстве случаев речь идет о сотнях миллионов рублей, когда работы выполнены, но некачественно, и этот результат мы не должны оплачивать".

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  • В новости упоминаются
Персоны
Кудрин Алексей
Проекты
Восточный Космодром
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1 комментарий
№1
10.06.2019 09:01
Карамзин был более краток: "Воруют"
+3
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