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10.06.2019
Интерфакс-АВН

Отношения ОДК и Новикомбанка выходят на уровень стратегического сотрудничества

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Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева
Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Источник изображения: © Пресс-служба Новикомбанка

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация и АКБ "Новикомбанк" заключили в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба корпорации.

"Взаимодействие сторон будет направлено на организацию финансирования программ по производству гражданской продукции, реализуемых ОДК", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По информации пресс-службы, соглашение, в частности, предусматривает организацию финансирования и полного банковского сопровождения таких проектов ОДК, как производство авиационных двигателей ПД-14, SaM-146, вертолетных двигателей ТВ3-117, ВК-2500, газотурбинных энергетических и других агрегатов применяемых в составе нефтегазовых платформ и судов.

"Документ подписали председатель правления АО "АКБ "Новикомбанк" Елена Георгиева и генеральный директор АО "ОДК" Александр Артюхов", - информирует пресс-служба.

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Страны
Россия
Продукция
SaM-146
ВК-2500
ПД-14
ТВ3-117
Компании
ОДК УК
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