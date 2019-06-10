Отношения ОДК и Новикомбанка выходят на уровень стратегического сотрудничества

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация и АКБ "Новикомбанк" заключили в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба корпорации.

"Взаимодействие сторон будет направлено на организацию финансирования программ по производству гражданской продукции, реализуемых ОДК", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По информации пресс-службы, соглашение, в частности, предусматривает организацию финансирования и полного банковского сопровождения таких проектов ОДК, как производство авиационных двигателей ПД-14, SaM-146, вертолетных двигателей ТВ3-117, ВК-2500, газотурбинных энергетических и других агрегатов применяемых в составе нефтегазовых платформ и судов.

"Документ подписали председатель правления АО "АКБ "Новикомбанк" Елена Георгиева и генеральный директор АО "ОДК" Александр Артюхов", - информирует пресс-служба.