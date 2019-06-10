Мантуров рассказал о жестких проверках качества SSJ-100

Самолет SSJ-100 соответствует всем требованиям авиационных властей России, Европы и США. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

"Мы проводим регулярно сверку тех параметров, которые заложены на самолете и текущем производстве с точки зрения сертификата, который был получен как со стороны государственного авиационного комитета, так и европейского", — пояснил глава торгового ведомства в ответ на вопрос о проверках самолета.

Накануне Мантуров рассказал в интервью "Известиям", что пока преждевременно делать выводы и строить предположения по случившемуся с бортом Москва–Мурманск. Он отметил, что SSJ-100 — первый в истории современной России гражданский самолет, получивший не только российский, но и европейский сертификат типа. Он с успехом прошел 200 испытательных программ, больше 1 тыс. испытательных полетов продолжительностью 2,5 тыс. летных часов. Все системы и агрегаты самолета SSJ-100, включая фюзеляж, крыло, двигатели, шасси, были испытаны на соответствие жестким требованиям по прочности, надежности и безопасности.

По словам Мантурова, на сегодняшний день в эксплуатации находится свыше 130 самолетов, а "предприятие продолжает работать, постоянно совершенствовать продукт и развивать его".

5 мая SSJ-100 c 73 пассажирами и пятью членами экипажа на борту вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

Sukhoi Superjet 100 — это первый гражданский самолет, созданный в России. Воздушное судно способно совершать перелеты на расстояние до 4,6 тыс. км и обладает вместимостью 98 пассажиров. Производство таких лайнеров началось в 2011 году.