Мантуров рассказал о жестких проверках качества SSJ-100
Самолет SSJ-100 соответствует всем требованиям авиационных властей России, Европы и США. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
"Мы проводим регулярно сверку тех параметров, которые заложены на самолете и текущем производстве с точки зрения сертификата, который был получен как со стороны государственного авиационного комитета, так и европейского", — пояснил глава торгового ведомства в ответ на вопрос о проверках самолета.
Накануне Мантуров рассказал в интервью "Известиям", что пока преждевременно делать выводы и строить предположения по случившемуся с бортом Москва–Мурманск. Он отметил, что SSJ-100 — первый в истории современной России гражданский самолет, получивший не только российский, но и европейский сертификат типа. Он с успехом прошел 200 испытательных программ, больше 1 тыс. испытательных полетов продолжительностью 2,5 тыс. летных часов. Все системы и агрегаты самолета SSJ-100, включая фюзеляж, крыло, двигатели, шасси, были испытаны на соответствие жестким требованиям по прочности, надежности и безопасности.
По словам Мантурова, на сегодняшний день в эксплуатации находится свыше 130 самолетов, а "предприятие продолжает работать, постоянно совершенствовать продукт и развивать его".
5 мая SSJ-100 c 73 пассажирами и пятью членами экипажа на борту вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.
Sukhoi Superjet 100 — это первый гражданский самолет, созданный в России. Воздушное судно способно совершать перелеты на расстояние до 4,6 тыс. км и обладает вместимостью 98 пассажиров. Производство таких лайнеров началось в 2011 году.
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Мантуров рассказал о жестких проверках качества SSJ-100Мнение Мантурова или Слюсаря (без разницы) никого не интересует. Их мнение вообще ничего не значит. Они не имеют права заниматься сферой авиапрома, поскольку не имеют специального образования. То, что эти чиновники рулят вопросами авиапрома, является самой большой и самой критичной опасностью для жизни авиапассажиров. Пока руководство авиапромом осуществляют дилетанты, ни о какой безопасности авиапассажиров не может быть и речи. Глубоко плевать на соответствие SSJ-100 "всем требованиям авиационных властей России, Европы и США". Это говорит только о том, насколько несовершенны эти "требования". Массовое производство SSJ-100 для российских авиалиний - диверсия, направленная на дискредитацию российского авиапрома и гражданской авиации. Этот пассажирский самолёт, двигатели которого почти буквально "скребут по земле" на уровне колена, вообще не имеет права на существование. Не говоря уже о том, что французское "партнёрство" при производстве двигателей SaM-146 не обеспечивает их заявленного ресурса. Самолёт должен быть немедленно снят с производства и запрещён на том основании, что к его созданию и эксплуатации приложили руку необразованные дилетанты. В авиации, как и в медицине, шарлатаны-знахари недопустимы.
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