Адмирал прокомментировал "подрезание" крейсером ВМС США российского корабля

"Ясно, что это говорит уже даже не о равнодушии, а о пофигизме американцев. Мол, "ребята, мы и в воздухе будем к вашим самолетам приближаться настолько, насколько можно, и на море такие вещи творить", – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя инцидент с крейсером США, "подрезавшим" российский корабль в Восточно-Китайском море.

Адмирал Владимир Комоедов отмечает, что у американского корабля были все возможности избежать "подрезания". "Обычно маневр по расхождению рассчитывается на расстоянии не менее 20 кабельтовых (порядка 3 700 метров). Раньше это делал штурман, сейчас электронно-вычислительная машина. Уклонение может происходить не просто от одиночной цели, а от множества целей. Все методики для этого есть", – указал собеседник.

"Есть правило "береги правый борт": если цель справа, то ты должен уступить дорогу. Или уклониться, или остановиться, но никак не пересекать курс", – добавил адмирал Комоедов.

Ранее стало известно, что американский крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю (БПК) "Адмирал Виноградов". Американский корабль пересек курс российского всего в 50 метрах. "Адмиралу Виноградову" пришлось экстренно маневрировать, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Ясно, что это говорит уже даже не о равнодушии, а о пофигизме американцев. Ситуация такова, что это звонок с их стороны. Мол, "ребята, мы и в воздухе будем к вашим самолетам приближаться настолько, насколько можно, и на море такие вещи творить. Мы хозяева и в небе, и в океане", – заметил Комоедов.

Иван Абакумов