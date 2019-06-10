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10.06.2019
Военно-промышленный курьер

Продолжаются работы над проектом перспективного эсминца для ВМФ РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Конструкторы Северного ПКБ продолжают работать над созданием эскизного проекта перспективного эсминца для ВМФ России.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на  информированный отраслевой источник, продолжение работ подтвердил начальник управления кораблестроения флота контр-адмирал Владимир Тряпичников. Он добавил, что информация по теме закрыта.

К 2019 году специалисты Крыловского государственного научного центра провели ряд испытаний нескольких вариантов корпуса нового корабля в бассейнах КГНЦ.

Работы проводились как по концепт-проекту "Шторм", так и эскизному проекту, который создает СПКБ.

Заложить головной корабль планируется на "Северной верфи" до конца госпрограммы вооружений (ГПВ-2027) в случае успешного завершения модернизации предприятия.

Концепцию новейшего океанского корабля сформировал Крыловский центр. Как рассказал изданию научный руководитель предприятия Валерий Половинкин, ВМФ предложили две версии эсминца (шифр "Лидер"): водоизмещением 10-12 тысяч тонн с газотурбиннной энергоустановкой и 18-19 тысяч тонн – с атомной. По словам замгендиректора КГНЦ Валерия Полякова, проект эсминца "Лидер" после модификации можно адаптировать под создание крейсера.

Эскизный проект "Лидера" выполнило Северное проектно-конструкторское бюро. Его предполагаемое водоизмещение – порядка 19000 тонн. Длина корпуса – 200 метров, ширина – 20 метров. Эсминец сможет развивать скорость до 30 узлов. Вооружение "Лидера" ориентировочно составят 60 противокорабельных крылатых ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Северная верфь
СПКБ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
23000 Шторм
23560 Лидер
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