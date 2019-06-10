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10.06.2019
Военно-промышленный курьер

Нужен ли России нормандский формат

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Источник изображения: vpk-news.ru

Обсуждать возможные контакты президентов России и Украины можно будет только после того, как в Москве сформируется понимание позиции Киева по Минским договоренностям.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Владимира Пескова.

В настоящее время в Кремле нет планов по встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским. В предложении президента Украины по расширению нормандского формата для обсуждения украинского вопроса участники этого формата не увидели целесообразности, уточнил представитель Кремля.

"Пока можно констатировать, что сам по себе формат весьма нерезультативен из-за того, что Киев не спешил с выполнением Минских договоренностей", - заявил Песков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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