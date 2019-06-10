Кого отправить на фронт: военным раздадут генетические паспорта

"Генетический паспорт" военнослужащего появится в России

В России обсуждают создание генетического паспорта военнослужащего. Предполагается, что с его помощью можно будет оценить предрасположенность человека к несению службы в том или ином роде войск. Кроме того, будут учитываться способность солдата противостоять стрессу и особенности современной войны.

Российские ученые рассматривают уникальный проект создания генетического паспорта военнослужащего. Это позволит более точно ориентировать их по военным специальностям, сообщил агентству ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Он назвал этот проект "важнейшим и интереснейшим". Он выразил мнение, что эта идея далеко идущая и фундаментальная.

По словам Сергеева, суть проекта заключается в том, чтобы найти у военнослужащих такие генетические предрасположенности, которые позволят правильно сориентировать их по военным специальностям.

"То есть полноценно использовать те преимущества, которые дает генетическая предрасположенность, что очень важно", - подчеркнул президент РАН. Речь идет о понимании того, кто на генетическом уровне более предрасположен, к примеру, к службе на флоте, или кто может быть более готов к тому, чтобы стать десантником или танкистом, пояснил он.

Эксперт уточнил, что проект предполагает не только оценку физиологического состояния, но и прогнозирование поведения человека в стрессовых ситуациях, связанных с военной профессией. В генетическом паспорте, по его словам, может содержаться информация об устойчивости к стрессу и способности в условиях этого стресса выполнять физические и ментальные операции.

В беседе с корреспондентом РИА "Новости" Сергеев добавил, что при формировании генетического паспорта будут учитываться особенности возможных военных конфликтов будущего. Перед форумом он посетил с рабочим визитом петербургскую Военно-медицинскую академию, которая, как он рассказал агентству, "аккумулирует" деятельность, связанную с медицинской наукой и технологиями в военном технополисе "Эра" в Анапе.

"Так вот, в "Эре" запускается интереснейший проект, направленный не только на то, чтобы понять, кем тот или иной военнослужащий будет лучше - стрелком или танкистом. Ведь войны будущего - это уже в значительной степени войны интеллектов, тех людей, которые принимают решения в условиях совсем иных по сравнению с теми, что были раньше", - пояснил глава РАН.

Он обратил внимание на то, что раньше стресс у военнослужащих был связан с артподготовкой противника, который хотел подавить солдата и заставить его "не высовываться из окопа".

Но теперь, по словам ученого, в условиях кибервойны стрессы совсем другие. "И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах", - отметил Сергеев.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 6 по 8 июня. Он проводится с 1997 года, а с 2006 года - под патронатом и при участии президента России. Форум представляет собой площадку для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками, а также миром в целом. В прошлом году на форум приехали 17 тыс. гостей из 143 стран.

О создании генетических паспортов для россиян стало известно еще в апреле. Это было обозначено в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года. Российский лидер Владимир Путин подписал его в марте этого года.

В документе обозначены два положения о введении в России генетических паспортов. Во-первых, для отслеживания химических и биологических рисков необходимо "осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения". Второе положение - создание условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений. Кроме того, должны быть созданы национальный банк сывороток крови и информационно-аналитическая система мониторинга инфекционных заболеваний в России.

Впрочем, что именно понимается под генетической паспортизацией, в документе не уточнили.

Лидия Мисник