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10.06.2019
ЦАМТО

"Вертолеты России" и фирма "1С" договорились о сотрудничестве

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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 7 июня. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) и фирма "1С" заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

В частности, на платформе "1С:Предприятие" планируется создать комплексную систему управления деятельностью холдинга.

Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2019 заместитель генерального директора по финансам и инвестициям "Вертолетов России" Эрвин Илизиров и директор фирмы "1С" Борис Нуралиев.

Холдинг и его дочерние компании уже используют решения на платформе "1С:Предприятие 8" для поддержки своих бизнес-процессов. Заключенное соглашение направлено на дальнейшее развитие партнерства в области информационных технологий и реализацию стратегии импортоопережения в сфере разработки программных решений для вертолетной отрасли.

Одно из ключевых направлений сотрудничества – стандартизация, унификация и оптимизация процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности, методологий и практик управления, а также технологий автоматизации бизнес-процессов компаний, входящих в состав холдинга.

Вырабатываемые в ходе сотрудничества успешные решения и управленческие практики будут использованы при построении единой комплексной системы управления деятельностью холдинга "Вертолеты России". Созданное в рамках соглашения отраслевое ERP-решение на базе "1С:Предприятие 8" будет тиражироваться на предприятия холдинга с учетом особенностей бизнес-процессов и индивидуальных потребностей его дочерних компаний.

Для реализации программы проектов в "Вертолетах России" планируется создание собственного центра компетенций ERP на базе "1С:Предпрятие 8", а также координационного совета и общей архитектурно-методологической рабочей группы.

"Создание единой корпоративной системы управления холдинга "Вертолеты России" на базе "1С:Предприятие" будет способствовать повышению эффективности отраслевых бизнес-процессов компании. Ожидаем, что тесное взаимодействие с разработчиками решений 1С в рамках подписанного соглашения обеспечит эффективное развертывание и поддержку системы в масштабах холдинга, поможет нам построить оптимальную ИТ-архитектуру, снизить затраты и технологические риски внедрения", – отметил заместитель генерального директора по финансам и инвестициям холдинга "Вертолеты России" Эрвин Илизиров.

"Мы всегда уделяли большое внимание развитию наших отраслевых решений, они включают в себя опыт автоматизации ведущих предприятий России. Сотрудничество с крупнейшим в своей области холдингом, возможность обмена опытом, знаниями и управленческими практиками позволит нам развивать лучшие практики управления финансами и ресурсами вертолетостроительных компаний и закреплять их в решениях на платформе "1С:Предприятие", – подчеркнул директор фирмы "1С" Борис Нуралиев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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