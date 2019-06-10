Путин подписал закон об упрощенном приеме на службу по контракту в Росгвардию

Согласно документу, прием может осуществляться без прохождения испытания, проведения аттестации, медицинского освидетельствования, психологического отбора

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий прием на службу по контракту в войска национальной гвардии лиц, имеющих специальные звания полиции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Прием может осуществляться без прохождения испытания, проведения аттестации, медицинского освидетельствования, психологического отбора, проверки соответствия уровню образования, квалификации и физической подготовки", - говорится в сопроводительных документах к закону.

В частности, по решению главы государства станет возможным "перевод на военную службу сотрудников Росгвардии без процедуры повторного прохождения ими квалификационных требований".

Закон регулирует вопрос присвоения сотрудникам при поступлении на военную службу соответствующих специальных воинских званий, а также сохранения и зачета сроков пребывания в званиях для присвоения очередных званий. Кроме того, решается задача полного сохранения социальных гарантий сотрудникам и возможность поступления на службу сотрудников старше сорока лет.