ВВС Индии заказали дополнительную партию израильских авиабомб "Спайс-2000"

ЦАМТО, 7 июня. ВВС Индии 6 июня подписали с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems контракт, предусматривающий поставку около 100 дополнительных планирующих УАБ "Спайс-2000" (Spice 2000).

Согласно источнику Hindustan Times, данный заказ является крайне срочным в связи с конфликтом на границе с Пакистаном и авиабомбы могут быть поставлены заказчику уже к концу года. Стоимость контракта составила 3 млрд. рупий (43,27 млн. долл.).

Как заявил представитель Минобороны Индии на условиях анонимности, закупаемый тип авиабомб уже использовался в ходе нанесения воздушных ударов 26 февраля в Балакоте, когда 12 истребителей "Мираж-2000" индийских ВВС пересекли линию контроля в Кашмире, чтобы нанести авиаудар по предполагаемому лагерю подготовки террористов на территории Пакистана.

Как сообщается, три цели в Балакоте были поражены пятью бомбами "Спайс-2000" с проникающими боеголовками, которые пробили крыши перед взрывом внутри, чтобы нанести максимальный ущерб. Пакистан не стал афишировать масштаб нанесенного ущерба.

Согласно индийским источникам, это стало ответом за атаку террористов на Пулваму за две недели до этого.

Справочно:

Компания Rafael разработала семейство планирующих управляемых авиабомб "Спайс-1000", "Спайс-2000" и "Спайс-250", предназначенных для высокоточного уничтожения наземных целей. Одной из задач авиабомб является уничтожение систем ПВО.

Высокоточная авиабомба "Спайс-250" (с боеголовкой массой 80 кг) после запуска с борта самолета способна поражать цели в радиусе 100 км и является относительно небольшой по размерам, что затрудняет ее обнаружение системами ПВО. Управляемые авиабомбы "Спайс-1000" и "Спайс-2000" имеют большие размеры и несут боеголовки весом в сотни кг.

Авиабомбы оснащены оптоэлектронной ГСН с алгоритмом, позволяющим сравнивать изображение цели в районе, насыщенном средствами, нарушающими работу GPS, с изображением, занесенным в память блока управления авиабомбы.