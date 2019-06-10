SSJ-100 отвечает всем международным требованиям - Мантуров

Санкт-Петербург. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Самолет "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100) соответствует всем российским и мировым требованиям, проверки его производства проводятся регулярно, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"И производство, и самолёт подлежат постоянному контролю со стороны авиационных властей Российской Федерации. Мы проводим регулярно сверку тех параметров, которые заложены на самолёте и на текущем производстве с точки зрения сертификата, который был получен как со стороны Межгосударственного авиационного комитета, так и европейского", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли проверка после трагедии с SSJ-100 в Шереметьево.

"Он (SSJ) соответствует всем жёстким требованиям, базисам, которые представляются авиационными властями России, Европы и США", - добавил он.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet 100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), информация с них расшифрована. МАК приступил к анализу информации.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации". Росавиация же запросила у МАК всю информацию о сертификации самолета.

"Аэрофлот" выплатил семьям погибших и пострадавшим в катастрофе более 60 млн рублей. Также выплаты были получены от страховых компаний "АльфаСтрахование" и "СОГАЗ", региональных властей и властей Московской области.

За несколько лет эксплуатации Superjet-100 в гражданской авиации, с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси.

В частности, в июле 2013 года во время испытательного полета Superjet совершил посадку с убранным шасси в исландском Кеблавике. После ремонта вернулся на базу в Жуковском. В июле 2018 года аналогичный самолет после завершения испытательного полёта также приземлился с невыпущенными шасси на аэродроме Раменское. В октябре прошлого года Superjet 100 выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа в этих происшествиях не пострадал.