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10.06.2019
Военное обозрение

Зеленский заявил, что российская сторона "потеряла контроль над наёмниками"

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу "мирной инициативы", которую озвучил его же спецпредставитель в Контактной группе по Минским переговорам Леонид Кучма.

Источник изображения: администрация президента Украины

Напомним: Кучма сообщил, что украинская сторона в качестве жеста доброй воли прекратит "отвечать на обстрелы", и добавил, что пора снимать экономическую блокаду с Донбасса. На следующий день Кучма уже объявил, что "никакой блокады Донбасса нет". А представители Верховной рады потребовали фактически отказаться от идеи прекращения обстрелов.

Мало того, в ВРУ потребовали разъяснений: давал ли Зеленский Кучме поручения обсуждать возможность "не отвечать на обстрелы"?

Сегодня высказался сам Зеленский. По словам украинского президента, ВСУ "продолжат жёстко отвечать на Донбассе".

Владимир Зеленский:

Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями. Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жёстко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной.

А у Киева контроль над наёмниками имеется?

Напомним, что буквально на днях в ВСУ заявили об "успешной операции" в районе населённого пункта Водяное.

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Страны
Россия
Украина
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