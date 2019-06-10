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10.06.2019
ТАСС

Роскосмос создаст группировку спутников "Гонец-2"

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, речь идет о системе, способной оперативно передавать информацию с наземных сенсоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Роскосмос развернет новую группировку спутников "Гонец-2" для интернета вещей. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы разворачиваем новую группировку "Гонец-2" <...> Это будет интернет вещей. Это система, способная оперативно передавать информацию с наземных сенсоров", - отметил Рогозин.

По словам главы госкорпорации, на Земле будут ставиться датчики, в частности, на плотинах, мостах, железных дорогах. В случае отклонения их состояния от нормы, сигнал будет передаваться на спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), входящие в систему "Государево око", которые начнут "снимать объект, подключать дополнительные ресурсы по ретрансляции сигнала", пояснил Рогозин.

Ранее гендиректор Роскосмоса рассказал о предложении создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит наблюдать за природными ресурсами, техногенными процессами. Он пояснил, что такая задача ставится для развития территорий и экономики России.

Руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко ранее сообщал, что проект космической системы мониторинга "Государево око" находится на стадии согласования в министерствах и организациях. По его словам, проект также проходит стадию технико-экономического обоснования.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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Гонец-М
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