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10.06.2019
Интерфакс-АВН

Рогозин анонсирует создание новой спутниковой системы для контроля состояния объектов наземной инфраструктуры

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Спутник «Гонец-М»
Спутник «Гонец-М» на площадке ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: http://gonets.ru/Page245.html

Санкт-Петербург. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Новая спутниковая система "Гонец-2" будет создана в России для контроля за состоянием объектов наземной инфраструктуры, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы разворачиваем новую группировку "Гонец-2", - сказал Рогозин в пятницу журналистам после подписания соглашения между "Роскосмосом" и Тверской областью.

"Вы знаете спутники системы "Гонец", раньше они работали как пейджинги в зонах отсутствия нормальной связи, а сейчас мы делаем новую технологию, новые спутники "Гонец", это будет интернет вещей. Это - система, которая будет способна оперативно передавать информацию, поступающую с наземных сенсоров", - сказал глава "Роскосмоса".

Он пояснил, что проект предусматривает установку сенсоров на объектах наземной инфраструктуры, в том числе, критически важных: плотинах, мостах, атомных электростанциях. Они будут передавать сигналы на спутники в случае отклонений от нормы.

"То есть, это безлюдная и не зависящая от людей и наземной инфраструктуры, в том числе, оптоволоконных сетей, система, которая видит любое изменение нормального статуса объектов", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что после поступления сигналов с датчиков, будет включаться система "Государево око". "Оно начинает снимать объект с разных углов, подключаются дополнительные ресурсы по передаче сигнала через интернет. То есть, мы концентрируем все возможности "Роскосмоса" в случае появления отклонения от нормы", - отметил гендиректор госкорпорации.

В середине января глава "Роскосмоса" сообщал, что госкорпорация предлагает реализовать проект, который называется "Государево око". "Мы можем видеть через космические снимки очень высокого разрешения до одного метра и даже меньше метра динамику изменения любых процессов на Земле", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что контроль при помощи системы дистанционного зондирования Земли может заинтересовать как государственные, так и частные структуры.

"Например, пожары - в интересах МЧС, сквозь сильное задымление мы можем выводить на площадь 25 квадратных метров пожарную авиацию. Так, пойди найди эпицентр возгорания - все видно из космоса", - сказал глава "Роскосмоса".

Кроме того, он предложил использовать возможности "Государева ока" для мониторинга пахотных земель и сельхозугодий.

"Для "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", "Русснефти" и других компаний мы будем предлагать возможность дистанционного контроля за теми объектами, которые они строят на территории нашей страны, либо за ее пределами", - отметил Рогозин.

В мае пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко сообщил журналистам, что проект контроля из космоса над поверхностью Земли в интересах государственных и частных организаций под названием "Государево око" находится в начальной стадии реализации, курирующее ведомство пока не определено.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
МЧС
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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