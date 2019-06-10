ОАК и "Вертолеты России" войдут в состав делегации России на "Ле Бурже" - Мантуров

Санкт-Петербург. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Состав российской делегации для посещения Международного авиакосмического салона "Ле Бурже" во Франции сформирован, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Да, (делегация) сформирована", - сказал Мантуров в пятницу "Интерфаксу" на Петербургском международном экономическом форуме.

Отвечая на вопрос, кто в нее войдет, он сказал, что состав будет традиционным. В частности, по словам министра, в делегацию войдут представители Объединенной авиастроительной корпорации и "Вертолетов России".

В марте Мантуров сообщил агентству, что Россия планирует принять участие во французской авиакосмической выставке в Ле Бурже, но военную технику представлять не будет.

"Конечно, там какое-то присутствие наше будет, но сказать, что мы ставим себе акцент на таком глобальном присутствии на "Ле Бурже" - такого не будет", - заявил он.

Министр подчеркнул, что военная техника представлена на французском авиасалоне "однозначно не будет".

"С точки зрения значимости для нас эта площадка перестала быть, к сожалению, актуальной", - отметил министр.

В декабре 2018 года глава "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщал о планах холдинга принять участие в авиакосмическом салоне в Ле Бурже, в том числе продемонстрировать новейшую гражданскую продукцию.

Ранее Мантуров заявлял, что "Ле Бурже" и "Фарнборо" "себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки".