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10.06.2019
Интерфакс-АВН

ОАК и "Вертолеты России" войдут в состав делегации России на "Ле Бурже" - Мантуров

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Ле Бурже - 2017
Ле Бурже - 2017.
Источник изображения: fotografersha.livejournal.com

Санкт-Петербург. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Состав российской делегации для посещения Международного авиакосмического салона "Ле Бурже" во Франции сформирован, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Да, (делегация) сформирована", - сказал Мантуров в пятницу "Интерфаксу" на Петербургском международном экономическом форуме.

Отвечая на вопрос, кто в нее войдет, он сказал, что состав будет традиционным. В частности, по словам министра, в делегацию войдут представители Объединенной авиастроительной корпорации и "Вертолетов России".

В марте Мантуров сообщил агентству, что Россия планирует принять участие во французской авиакосмической выставке в Ле Бурже, но военную технику представлять не будет.

"Конечно, там какое-то присутствие наше будет, но сказать, что мы ставим себе акцент на таком глобальном присутствии на "Ле Бурже" - такого не будет", - заявил он.

Министр подчеркнул, что военная техника представлена на французском авиасалоне "однозначно не будет".

"С точки зрения значимости для нас эта площадка перестала быть, к сожалению, актуальной", - отметил министр.

В декабре 2018 года глава "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщал о планах холдинга принять участие в авиакосмическом салоне в Ле Бурже, в том числе продемонстрировать новейшую гражданскую продукцию.

Ранее Мантуров заявлял, что "Ле Бурже" и "Фарнборо" "себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
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