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10.06.2019
Военно-промышленный курьер

Российские "Смерчи" усилили "Уранами"

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Камчатке на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр" завершены работы по ремонту с модернизацией малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч". Как сообщает Минобороны РФ, в соответствие с графиком обновленный корабль вышел из заводской гавани на заводские ходовые испытания.

"Работы по модернизации корабля были начаты в 2017 году. За этот период корабль перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь МРК несет 16 таких ракет. На корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы", - отметили в военном ведомстве.

Планируется, что до конца текущего года МРК "Смерч" вернется в состав сил постоянной готовности войск и сил на северо-востоке России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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2 комментария
№1
10.06.2019 00:40
Первый "супер-овод" пошел?
Тихо и без особого пиара нашпиговали малыша "уранами".
Вроде бы еще 4 в работе на Балтике. Хотелось бы фото )
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№2
10.06.2019 11:42
По мне , так 12347 выглядел куда лучше (его было видно из окна нашего отдела)
Тогда , в конце 80-х ребята из 51 отдела обещали , что еще пара лет и Ониксы пойдут на вооружение  густым потоком . Но , по известным причинам , все пошло не так .
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