Российские "Смерчи" усилили "Уранами"

На Камчатке на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр" завершены работы по ремонту с модернизацией малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч". Как сообщает Минобороны РФ, в соответствие с графиком обновленный корабль вышел из заводской гавани на заводские ходовые испытания.

"Работы по модернизации корабля были начаты в 2017 году. За этот период корабль перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь МРК несет 16 таких ракет. На корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы", - отметили в военном ведомстве.

Планируется, что до конца текущего года МРК "Смерч" вернется в состав сил постоянной готовности войск и сил на северо-востоке России.