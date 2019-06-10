Виноваты С-400: США прогонят турецких летчиков

США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400

США больше не будут принимать турецких военных на обучение навыкам пилотирования истребителей пятого поколения F-35, передают СМИ. Вашингтон принял такое решение в связи с намерением Турции купить российские зенитные ракетные комплексы С-400.

США решили прекратить прием турецких военных летчиков на программы обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с решением Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, сообщили источники агентству Reuters. Решение было принято на фоне переговоров США и Турции, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки С-400.

По словам собеседников агентства, принятое решение не будет распространяться на уже находящихся в США летчиков из Турции. Это относится только к тем, кто планировал приступить к обучению на авиабазе "Люк" (штат Аризона), уточнили они.

Американские военные сообщают, что на данный момент на авиабазе обучаются четверо турецких пилотов. Еще двое летчиков из Турции работают на "Люке" в качестве инструкторов, отмечает Reuters. Кроме того, на авиабазе находятся 20 граждан Турции, ответственных за эксплуатацию военных самолетов. Они проводят тренировки под руководством американских специалистов, пояснили источники. По уже проходящим обучение турецким военнослужащим решение пока не принято.

Собеседники агентства не исключили, что решение американской стороны может быть отменено, если Анкара изменит свои планы по С-400.

Двумя днями ранее глава управления Пентагона по безопасности и сотрудничеству генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил в Брукингском институте, что США предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки российских ЗРК.

Он отметил, что Вашингтон дал Анкаре "понять последствия" ее выбора, предложив при этом другие варианты развития событий - решение теперь за властями страны.

При этом постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в очередной раз подчеркнула, что Турция должна сделать выбор между американскими истребителями и российскими ЗРК. "Вы можете получить одно или другое, а не все вместе", - передает ее слова CNBC.

Она назвала Россию главным в мире соперником США и Североатлантического альянса на данный момент. Хатчисон выразила уверенность, что Москва постоянно пытается ослабить и разделить НАТО. В связи с этим Анкара не может иметь вооружения, созданные с целью противостояния американским ракетам, подчеркнула постпред.

И хотя "Турция - это суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решение", Анкара не получит американские истребители, если разместит на своей территории российские С-400, заверила она.

США, как сообщила постпред, считают, что покупка турецкой стороной российских ЗРК может привести к ослаблению НАТО.

"Россия пытается продолжать зондировать пути, чтобы нарушить и ослабить альянс НАТО", - уверена Хатчисон.

Она подчеркнула, что НАТО внимательно следит за развитием ситуации, но американские союзники не хотят видеть никакой угрозы для альянса.

"НАТО должно быть приоритетом. У нас не должно быть конкуренции внутри ЕС, отнимающей доллары, которые нам нужны для силы, чтобы отразить противников", - указала она.

Всего за день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения С-400, сообщало агентство Anadolu. Он подчеркнул, что Анкара выполняет все требования заключенных соглашений.

"Нет речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем", - сказал глава государства. Он заметил, что Турция могла закупить американские ЗРК Patriot, но такого предложения не поступало.

В конце мая Эрдоган со своим американским коллегой Дональдом Трампом договорились о создании исследовательской рабочей группы по российским комплексам, сообщал Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

В ходе телефонного разговора с Трампом Эрдоган в очередной раз выразил желание совместно изучать любые риски для F-35, исходящие от С-400.

Источник выразил мнение, что Турция, скорее всего, поддержит США в этих опасениях.

Анкара планировала приобрести по меньшей мере 100 F-35 Lightining II в рамках многонациональной программы разработки этих истребителя под эгидой Вашингтона. Турция присоединилась к ней еще в 2002 году. Но поставки истребителей этой стране на данный момент под большим вопросом из-за намерения турецкой стороны разместить на своей территории российские С-400. Соединенные Штаты нередко говорили, что с наибольшей долей вероятности откажутся поставлять Анкаре истребители пятого поколения.

При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона вовсе не боится отказа Вашингтона в поставке ей F-35. "Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран", - подчеркнул глава турецкого ведомства.

Лидия Мисник