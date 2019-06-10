Войти
10.06.2019
ЦАМТО

США и Канада изучают варианты модернизации системы ПРО

414
0
0
Ракета SM-3 Block IIA
Ракета SM-3 Block IIA.
Источник изображения: SM-3 Block IIA

ЦАМТО, 7 июня. США и Канада прорабатывают варианты модернизации системы противоракетной обороны Северной Америки для защиты от новых российских крылатых ракет и гиперзвукового оружия.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в обнародованной 7 июня стратегии Пентагона в Арктике.

"Министерство обороны США совместно с Министерством национальной обороны Канады оценивает возможные решения для модернизации покрытия Северной Америки средствами обнаружения, чтобы сдерживать, обнаруживать, отслеживать и иметь возможность поражать как существующие, так и новые угрозы Северной Америке с воздуха, включая российские усовершенствованные крылатые ракеты и гиперзвуковые планирующие летательные аппараты", – говорится в документе.

Модернизация системы обнаружения, которая включает в себя как наземные радары, так и спутники, по мнению авторов документа, является критически важной.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Проекты
Арктика
ГЗЛА
Похожие новости
10.06.2019
Битва за Арктику: США боятся России
29.10.2018
Москва уже знает, как потопить американские корабли в Арктике [+ВИДЕО]
25.03.2015
Догнать и перегнать СССР
25.06.2014
Лучшая защита – информация
25.12.2013
Схватка за Арктику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:42
  • 27
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:21
  • 4
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР