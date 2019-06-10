Войти
10.06.2019
ЦАМТО

Глава РАН рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего

488
0
0
Александр Сергеев
Александр Сергеев.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 7 июня. Российские ученые намерены создать "генетический паспорт" военнослужащего, определяющий его пригодность к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего.

Об этом в интервью "РИА Новости" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он рассказал, что перед форумом посетил с рабочим визитом петербургскую Военно-медицинскую академию. "Она "аккумулирует" деятельность, связанную с медицинской наукой и технологиями в нашем военном технополисе "Эра" в Анапе", – отметил А.Сергеев.

"Так вот в "Эре" запускается интереснейший проект, направленный не только на то, чтобы понять, кем тот или иной военнослужащий будет лучше – стрелком или танкистом. Ведь войны будущего – это уже в значительной степени войны интеллектов, тех людей, которые принимают решения в условиях совсем иных по сравнению с теми, что были раньше", – подчеркнул глава РАН.

"Ведь раньше стресс у солдата был связан, скажем, с артподготовкой противника, который хотел тебя подавить, заставить не высовываться из окопа. Сейчас же в условиях кибервойны стрессы совсем другие. И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах. И в технополисе "Эра" есть планы работы по этому направлению. Мы будем работать вместе с ними", – цитирует "РИА Новости" А.Сергеева.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Медицина
Похожие новости
15.11.2017
Человек с рундуком
01.11.2017
"Вертолеты России" испытывают Ансат в Пакистане
09.09.2016
Германия и Россия строят бункеры, чтобы спастись от катастроф (El Confidencial, Испания)
07.04.2014
Долго запрягаем, но быстро учимся
15.08.2013
ОАО «Тетис Про» на показе перспективных робототехнических комплексов на полигоне Ржевка
07.11.2011
Не надо паники, господа!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:42
  • 27
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:21
  • 4
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР