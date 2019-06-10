Глава РАН рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего

ЦАМТО, 7 июня. Российские ученые намерены создать "генетический паспорт" военнослужащего, определяющий его пригодность к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего.

Об этом в интервью "РИА Новости" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он рассказал, что перед форумом посетил с рабочим визитом петербургскую Военно-медицинскую академию. "Она "аккумулирует" деятельность, связанную с медицинской наукой и технологиями в нашем военном технополисе "Эра" в Анапе", – отметил А.Сергеев.

"Так вот в "Эре" запускается интереснейший проект, направленный не только на то, чтобы понять, кем тот или иной военнослужащий будет лучше – стрелком или танкистом. Ведь войны будущего – это уже в значительной степени войны интеллектов, тех людей, которые принимают решения в условиях совсем иных по сравнению с теми, что были раньше", – подчеркнул глава РАН.

"Ведь раньше стресс у солдата был связан, скажем, с артподготовкой противника, который хотел тебя подавить, заставить не высовываться из окопа. Сейчас же в условиях кибервойны стрессы совсем другие. И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах. И в технополисе "Эра" есть планы работы по этому направлению. Мы будем работать вместе с ними", – цитирует "РИА Новости" А.Сергеева.