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10.06.2019
Военно-промышленный курьер

Германия тоже хочет "поугрожать" Китаю

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Источник изображения: vpk-news.ru

Германия рассматривает возможность отправки военного корабля в Тайваньский пролив, чтобы солидаризироваться с США и Францией в деле противостояния с Китаем.

Два высокопоставленных немецких чиновника подтвердили экс-редактору американской газеты The New York Times Джону Винокуру существование планов по отправке военного корабля в Тайваньский пролив, который Пекин рассматривает как свои территориальные воды. 

По мнению журналиста, решение правительства Ангелы Меркель может встретить сопротивление со стороны пацифистского общественного мнения, потому что "неангажированность вооруженных сил Германии до сих пор было догмой".

"С другой стороны совместные действия в военной операции США и Франции помогут улучшить имидж немецкой политической и экономической мощи. Этот жест также может смягчить критику Дональда Трампа по поводу нежелания Берлина тратить деньги на оружие на уровне, согласованном НАТО", - добавляет Винокур.

Автор приводит недавние примеры нежелания Германии участвовать в военных действиях НАТО: вывод ВМФ ФРГ из зоны боевых действий во время западной интервенции в Ливии в 2011 году, оговорки о размещении войск в Афганистане и решение не принимать непосредственное участие в военных операциях в Сирии, в отличие от соседей ФРГ по НАТО - Бельгии, Нидерландов, Дании и Франции.

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Страны
Афганистан
Бельгия
Германия
Дания
Китай
Ливия
Нидерланды
Сирия
США
Тайвань
Франция
Персоны
Трамп Дональд
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