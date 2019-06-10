Войти
10.06.2019
Военно-промышленный курьер

Палубным истребителям пятого поколения противопоказаны авианосцы

423
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Конгресс США может запретить эксплуатацию новейшего авианосца John F. Kennedy класса Ford.

Как пишет The Drive, причиной может послужить несовместимость конструкции судов с американскими истребителями пятого поколения F-35С, предназначенными для размещения исключительно на авианосцах. 

Главной проблемой, почему самолеты не смогут взлетать и приземляться на палубу авианосца, издание называет несовместимость с текущими версиями электромагнитной катапульты EMALS и аэрофинишера. Катапульта просто не может разогнать F-35 до необходимой скорости. Также отмечаются проблемы с оружейными лифтами корабля, которые доставляют боеприпасы и другое оборудование на главную палубу. 

"Корабль, который должен стать официально названным USS John F. Kennedy, а также известен под номером корпуса CVN-79, уже строится в Вирджинии. На 29 мая 2019 года корабль на 90 процентов был конструктивно завершен", - сообщило издание. 

В проект оборонного бюджета США на 2020 год внесен пункт о возможной приостановке программы строительства авианосцев класса "Форд", пока не будет ясно, что они совместимы с истребителями и могут выполнять другие базовые функции. 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-79
F-35
F-35C
Проекты
2020-й год
Авианосец
Похожие новости
06.06.2019
Новые авианосцы США оказались несовместимы с самолетами
11.04.2016
Дорогой и новейший: флот США пополнится самым большим авианосцем в истории
03.02.2015
Новые цели Пентагона — часть II
24.06.2013
Планы Пентагона на морские F-35
20.10.2010
В погоне за сокращениями
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:38
  • 30
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 16:26
  • 5
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР