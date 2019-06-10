Палубным истребителям пятого поколения противопоказаны авианосцы

Конгресс США может запретить эксплуатацию новейшего авианосца John F. Kennedy класса Ford.

Как пишет The Drive, причиной может послужить несовместимость конструкции судов с американскими истребителями пятого поколения F-35С, предназначенными для размещения исключительно на авианосцах.

Главной проблемой, почему самолеты не смогут взлетать и приземляться на палубу авианосца, издание называет несовместимость с текущими версиями электромагнитной катапульты EMALS и аэрофинишера. Катапульта просто не может разогнать F-35 до необходимой скорости. Также отмечаются проблемы с оружейными лифтами корабля, которые доставляют боеприпасы и другое оборудование на главную палубу.

"Корабль, который должен стать официально названным USS John F. Kennedy, а также известен под номером корпуса CVN-79, уже строится в Вирджинии. На 29 мая 2019 года корабль на 90 процентов был конструктивно завершен", - сообщило издание.

В проект оборонного бюджета США на 2020 год внесен пункт о возможной приостановке программы строительства авианосцев класса "Форд", пока не будет ясно, что они совместимы с истребителями и могут выполнять другие базовые функции.