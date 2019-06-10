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10.06.2019
Военное обозрение

Отставной индийский лётчик назвал Ан-32 "летающим гробом"

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В индийских СМИ и блогосфере обсуждается ситуация с пропажей в горном районе самолёта Ан-32 ВВС Индии. Своими соображениями на этот счёт делится отставной лётчик военно-морских сил Индии Санджив Кумар в блоге "Кайпиус".

Источник изображения: Hindustan Times

По словам бывшего индийского лётчика (годы службы 1991-2014), изучаются возможности приобретения новых самолётов для ВВС и ВМС Индии, однако обновление затягивается. Санджив Кумар отмечает, что у эксплуатируемых Ан-32 "ненадёжные двигатели, сомнительная конструкция планера и нет средств безопасности".

Кумар:

По сути, этот самолёт не является надёжным при полётах в плохую погоду, тем более над сложным рельефом. Полёт над горами ставит целый ряд особых задач как по навигации, так и по маневрированию. Самолёт, который направляется для полётов над сложной местностью, должен иметь средства обеспечения безопасности экипажа.

Кумар перечисляет ряд функций безопасности, которые, как он заявляет, зачастую недоступны в индийских военных самолетах: система предупреждения о сближении с землёй, система предотвращения столкновения.

По словам отставного индийского лётчика, пилотам ВВС и ВМС Индии зачастую приходится полагаться исключительно на "собственные суждения", чтобы осуществлять безопасный полёт в сложных условиях. Но иногда эти суждения оказываются крайне субъективными, а в техническом арсенале самолёта нет достаточного числа средств, способных помочь пилоту при полёте над теми же горами в ненастную погоду.

Сам Кумар заявил, что в индийской военной авиации Ан-32 заслужил прозвище "летающий гроб" за 20 аварийных ситуаций, который с ним произошли с момента начала поставок в Индию. И он мнение об Ан-32, как о "летающем гробе", разделяет.

Санджив Кумар:

Но вот в чем дело: в Индии всегда было нежелание модернизировать военное оборудование. Нужны технологии, особенно технологии для осуществления безопасных полётов. Это вопрос рационального мышления ради сохранения жизни людей. А пока приходится молиться за то, чтобы экипаж нашли целым и невредимым.

Напомним, что на борту Ан-32 ВВС Индии находились 13 человек. Поиски продолжаются.

При этом отставной индийский лётчик не говорит о том, почему Ан-32 вообще был поведён над горным массивом во время ненастья. Ведь можно сколько угодного говорить о "плохих двигателях, плохом планере и летающем гробе", но понимания того, что сложные метеоусловия способны привести катастрофе любого самолёта, должно присутствовать в первую очередь.

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Страны
Индия
Продукция
Ан-32
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