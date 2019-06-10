Эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для американских ВМС

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью телеканалу RT о том, как российский модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3М усилит воздушный компонент ядерной триады России.

"Ту-22М3 является многоцелевой платформой для поражения скопления бронетехники, стратегических объектов, командных пунктов противника и авианосцев", — отметил он.

Специалист пояснил, что благодаря программе Министерства обороны России по совершенствованию военных баз и аэродромов география применения самолета в ближайшие годы расширится.

В частности, напомнил Кнутов, на аэродроме Бельбек в Крыму в конце 2018 года закончилось строительство новой взлетно-посадочной полосы. По его словам, эсминцы США нередко заходят в акваторию Черного моря, поэтому размещение на полуострове бомбардировщиков станет "неприятным сюрпризом" для американских военно-морских сил.

"Это очень грозное оружие из-за универсальности и большой полезной нагрузки — до 24 тонн. Он позволяет России решать множество боевых задач — как на суше, так и на море", — сказал Кнутов 3 июня.

29 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал российскую армию самой современной и боеспособной. Он отметил, что ВС продолжают получать новейшие образцы вооружения, военной техники и совершенствовать боевую подготовку.