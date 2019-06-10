Войти
10.06.2019
Известия.ru

Эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для американских ВМС

447
0
0
Источник изображения: Фото: wikipedia.org/Alex Beltyukov

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью телеканалу RT о том, как российский модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3М усилит воздушный компонент ядерной триады России.

"Ту-22М3 является многоцелевой платформой для поражения скопления бронетехники, стратегических объектов, командных пунктов противника и авианосцев", — отметил он.

Специалист пояснил, что благодаря программе Министерства обороны России по совершенствованию военных баз и аэродромов география применения самолета в ближайшие годы расширится.

В частности, напомнил Кнутов, на аэродроме Бельбек в Крыму в конце 2018 года закончилось строительство новой взлетно-посадочной полосы. По его словам, эсминцы США нередко заходят в акваторию Черного моря, поэтому размещение на полуострове бомбардировщиков станет "неприятным сюрпризом" для американских военно-морских сил.

"Это очень грозное оружие из-за универсальности и большой полезной нагрузки — до 24 тонн. Он позволяет России решать множество боевых задач — как на суше, так и на море", — сказал Кнутов 3 июня.

29 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал российскую армию самой современной и боеспособной. Он отметил, что ВС продолжают получать новейшие образцы вооружения, военной техники и совершенствовать боевую подготовку.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Авианосец
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
02.11.2018
Удар трезубцем. Почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе
16.03.2016
Тормоз для авианосца
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
05.10.2012
ВВС России займется уничтожением авианосцев
18.12.2008
ПО ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ВТС. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОСТАВЛЕННОГО В КИТАЙ РОССИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ ПРЕВЫСИЛ 25 МЛРД. ДОЛЛАРОВ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:26
  • 5
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:42
  • 27
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР