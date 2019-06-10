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10.06.2019
ТАСС

Учебный центр спецназа в горах Западного Саяна планируют существенно расширить

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Соревнования по ски-альпинизму "
Соревнования по ски-альпинизму "Саянский марш-2018".
Источник изображения: пресс-служба округа

В настоящее время в центре могут обучаться единовременно 60 человек

ЕРГАКИ /Красноярский край/, 7 июня. /ТАСС/. Учебный центр подготовки спецподразделений Центрального военного округа (ЦВО), расположенный в Красноярском крае на территории природного парка "Ергаки", планируется увеличить вдвое. Одновременно на базе центра смогут обучаться до 200 военнослужащих, сообщил журналистам в пятницу офицер отделения физической подготовки ЦВО майор Алексей Машков.

"На данный момент единовременно у нас центр принимает 60 человек, это рота. Но сейчас центр будет расширяться, запланирована постройка казарм, горного городка, скалодрома, подъемника. Планируем после расширения размещение до 200 человек, чтобы проводить всеармейские и международные соревнования", - сказал он.

Территория учебного Центра находится непосредственно в горной местности - хребет Ергаки Западного Саяна на высоте 1320 м. "Учим спецподразделения по программам боевой подготовки, например, преодоление горных препятствий. Проводим занятия по выживанию в горно-таежной местности, тактико-специальной и арктической подготовке, тренируем горные восхождения и длительные перевальные походы. Природа отличная, уникальная, здесь горно-лесистая местность, которая позволяет проверить выносливость военнослужащих", - уточнил Машков.

Учебный центр был сформирован 1 июня 2014 года. Ежегодно на его базе проходят обучение военнослужащие Центрального военного округа, курсанты, кадеты из Тувы и юнармейцы. Впервые в феврале 2019 года в центре проходил единственный зимний конкурс Армейских международных игр "Саянский марш-2019".

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1 комментарий
№1
10.06.2019 02:04
учитывая географию России и наличие "горной" южной границы от Северного Кавказа до Дальнего Востока (влючая наших южных соседей Таджикистан и Киргизию) количество "горных" бригад в составе ЮВО,ЦВО и ДВО  должно быть значительно больше, каждый ВО должен иметь в составе 3-5 бригад. обученных и подготовленных для действий в горной местности, в том числе по бригаде "горного" спецназа.
Опыт боевых действий в Афгане и на Северном Кавказе показал, что без разведки любая операция обречена на провал...
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