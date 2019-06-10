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10.06.2019
Военное обозрение

Показано применение ПТРК против ГАЗ-66 ВСУ

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В социальных сетях опубликовал ролик, на котором продемонстрировано попадание ПТУР (противотанковой управляемой ракеты) в автомобиль ГАЗ-66.

Источник изображения: topwar.ru

При этом на YouTube-канале rusvesna donbass ролик имеет весьма своеобразное название: "Огненный шар "инопланетян" уничтожил грузовик ВСУ на Донбассе".

Судя по кадрам, съёмка нанесения удара по ГАЗ-66 велась ранней весной. При этом не конкретизируются данные о том, кто именно выступил в роли так называемых "инопланетян" и на какой именно территории осуществлялся пуск ракеты из ПТРК. Однако вполне можно предположить, что это ещё и своеобразная медийная "ответка" в отношении так называемых волонтёров украинской стороны, которые в соцсетях увлекаются публикациями из серии "Неизвестная третья сила уничтожила противника на позиции" и т.п.

Ролик вызывает определённый интерес в связи с тем, что в последнее время те самые украинские "волонтёры" в Фейсбуке, включая небезызвестного Анатолия Штефана Штирлица и Юрия Мысягина, штампуют одно за другим сообщения следующего характера:

Это постановочные видео с уничтожением якобы украинской техники.

Сами ролики названы "кормлением ваты". Кого кормят своими роликами украинские волонтёры, отдельный вопрос.

Тем временем представители экспертного сообщества безотносительно к тому, кто и кого уничтожал на этих кадрах, задаются вопросом, насколько вообще оправданным может быть использование ПТРК против грузовика. Одно из мнений: вариант может быть оправдан, если грузовик перевозит относительно ценный военный груз.

Тот самый ролик:

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
ГАЗ Группа
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