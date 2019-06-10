Войти
10.06.2019
bmpd.livejournal.com

Новая южнокорейская 30-мм зенитная самоходная установка

468
0
0

Оборонное закупочное ведомство Defence Acquisition Programme Administration (DAPA) министерства обороны Южной Кореи 5 июня 2019 года сообщило об успешном завершении разработки и испытаний новой 30-мм спаренной зенитной самоходной установки на колесном шасси, созданной корпорацией Hanwha по заказу DAPA. Планируется закупка новой ЗСУ как для южнокорейской армии, так и продвижение ее на экспорт.

Разработанная южнокорейской корпорацией Hanwha cпаренная 30-мм зенитная самоходная установка на шасси нового южнокорейского бронетранспортера Hyundai Rotem K808 с колесной формулой 8x8 (c) DAPA

Корпорация Hanwha получила контракт DAPA стоимостью 55 млрд вон (46,8 млн долл) на создание новой ЗСУ в июне 2015 года. Согласно пресс-релизу DAPA, новая ЗСУ выполнена на 95% из компонентнов южнокорейского производства и в ее изготовлении участвует пять крупных южнокорейских компаний и 200 малых и средних предприятий.

Новая ЗСУ выполнена на шасси нового южнокорейского бронетранспортера Hyundai Rotem K808 с колесной формулой 8x8, поступившего в серийное производство в 2017 году. Во вращающейся башне установлены две 30-мм автоматические пушки KKCB, представляющие собой выпускаемую южнокорейской компанией S&T Dynamic лицензионную версию 30-мм пушки Rheinmetall Air Defence (Oerlikon) KCB. Пушки установлены в раздельных установках с раздельным питанием и вертикальным наведением. ЗСУ использует электронно-оптическую круглосуточную систему управления огнем без использования РЛС и интегрированана в сетевую АСУ войсковой ПВО южнокорейской армии.

В сухопутных войсках Южной Кореи новая колесная ЗСУ дополнит выполненные на гусеничных шассии спареные 30-мм ЗСУ K30 Biho (Flying Tiger) и Hybrid Biho, использующие ту же артиллерийскую часть.

Разработанная южнокорейской корпорацией Hanwha cпаренная 30-мм зенитная самоходная установка на шасси нового южнокорейского бронетранспортера Hyundai Rotem K808 с колесной формулой 8x8 (c) DAPA (via Jane's)

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
Hyundai
Rheinmetall
Похожие новости
10.06.2019
Южная Корея представила новую зенитную установку на колесном шасси
16.10.2017
Проблемы с трансмиссией южнокорейского танка К2
04.02.2016
«Армате» не конкурент: южнокорейский К2 – это прошлое танкостроения
19.11.2013
На верфи «Хюндай хэви индастриз» спущен на воду третий фрегат проекта FFX
11.04.2011
Корейский ОБТ XK2 Black Panther - заявка на лидерство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:33
  • 28
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 16:26
  • 5
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР