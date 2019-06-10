Новая южнокорейская 30-мм зенитная самоходная установка

Оборонное закупочное ведомство Defence Acquisition Programme Administration (DAPA) министерства обороны Южной Кореи 5 июня 2019 года сообщило об успешном завершении разработки и испытаний новой 30-мм спаренной зенитной самоходной установки на колесном шасси, созданной корпорацией Hanwha по заказу DAPA. Планируется закупка новой ЗСУ как для южнокорейской армии, так и продвижение ее на экспорт.

Разработанная южнокорейской корпорацией Hanwha cпаренная 30-мм зенитная самоходная установка на шасси нового южнокорейского бронетранспортера Hyundai Rotem K808 с колесной формулой 8x8 (c) DAPA

Корпорация Hanwha получила контракт DAPA стоимостью 55 млрд вон (46,8 млн долл) на создание новой ЗСУ в июне 2015 года. Согласно пресс-релизу DAPA, новая ЗСУ выполнена на 95% из компонентнов южнокорейского производства и в ее изготовлении участвует пять крупных южнокорейских компаний и 200 малых и средних предприятий.

Новая ЗСУ выполнена на шасси нового южнокорейского бронетранспортера Hyundai Rotem K808 с колесной формулой 8x8, поступившего в серийное производство в 2017 году. Во вращающейся башне установлены две 30-мм автоматические пушки KKCB, представляющие собой выпускаемую южнокорейской компанией S&T Dynamic лицензионную версию 30-мм пушки Rheinmetall Air Defence (Oerlikon) KCB. Пушки установлены в раздельных установках с раздельным питанием и вертикальным наведением. ЗСУ использует электронно-оптическую круглосуточную систему управления огнем без использования РЛС и интегрированана в сетевую АСУ войсковой ПВО южнокорейской армии.

В сухопутных войсках Южной Кореи новая колесная ЗСУ дополнит выполненные на гусеничных шассии спареные 30-мм ЗСУ K30 Biho (Flying Tiger) и Hybrid Biho, использующие ту же артиллерийскую часть.

Разработанная южнокорейской корпорацией Hanwha cпаренная 30-мм зенитная самоходная установка на шасси нового южнокорейского бронетранспортера Hyundai Rotem K808 с колесной формулой 8x8 (c) DAPA (via Jane's)