Первые истребители Rafale прибыли в Катар

Как сообщило министерство обороны Катара, 5 июня 2019 года в Катар прибыли первые пять из 36 заказанных этой страной во Франции истребителей Dassault Rafale. Пять первых истребителей (три одноместных Rafale EQ и три двухместных Rafale DQ) прибыли на вновь построенную в Катаре авиабазу Тамим (Духан), совершив беспосадочный перелет с французской авиабазы Истр в сопровождении и лидировании нового самолета-заправщика Airbus A330 MRTT Phenix ВВС Франции (регистрационный номер F-UJCG). В состоявшейся также 5 июня церемонии ввода в строй ВВС Катара пяти первых прибывших истребителей Rafalе на авиабазе Тамим принял участие эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани на церемонии ввода в строй ВВС Катара пяти первых прибывших истребителей Dassault Rafalе EQ/DQ на авиабазе Тамим, 05.06.2019 (с) министерство обороны Катара

Неофициальные источники сообщают, что в ближайшее время в Катар ожидается прибытие из Истра еще трех одноместных истребителей Rafale EQ. Известно, что два из прибывших в Тамим 5 июня истребителей Rafale EQ имеют катарские бортовые номера QA216 и QA220. В ВВС Катара самолеты Rafale получили официальное название "Аль-Адият" ("Всадник", "Скачущий", по традиционному названию 100-й суры Корана).

До настоящего времени ВВС Катара из боевых самолетов располагали всего 12 истребителями Dassault Mirage 2000-5EDA/DDA и шестью учебно-боевыми самолетами Alpha Jet E.

Напомним, что 4 мая 2015 года Катар подписал контракт на приобретение 24 многофункциональных истребителей Dassault Rafale (18 одноместных Rafale EQ и шести двухместных Rafale DQ), с опционом еще на 12 самолетов, став вторым заказчиком Rafale после Египта. Общая стоимость контракта на 24 Rafale, включая техническую и сервисную поддержку, обучение, и поставки вооружения (ракет "воздух-воздух" средней дальности MICA IR и MICA EM и большой дальности Meteor, крылатых ракет большой дальности SCALP-EG и управляемых бомб GBU и AASM) составила 6,3 млрд евро.

7 декабря 2017 года было подписано соглашение о переводе в твердый контракт опциона на поставку ВВС Катара 12 истребителей Dassault Rafale в дополнение к 24 самолетам Rafale, заказанным Катаром в 2015 году. Таким образом, всего Катар должен получить 36 истребителей Rafale EQ/DQ. Стоимость и другие параметры второго контракта не объявлялись.

Cамолеты Rafale EQ/DQ для Катара отличаются применением ряда усовершенствований и новых систем, в том числе нефранцузского производства, в частности установкой израильской нашлемной системы целеуказания Elbit Systems Targo II и американских подвесных прицельно-навигационных контейнеров Lockheed Martin Sniper XR.

6 февраля 2019 года на головном предприятии компании Dassault Aviation в Мериньяке близ Бордо состоялась официальная церемония передачи ВВС Катара первого из 36 заказанных истребителей Dassault Rafale - двухместного истребителя Rafale DQ с катарским бортовым номером QA202 (серийный номер DQ2). Фактически, однако, 6 февраля Катару был передан, не первый, а второй построенный для него двухместный истребитель Rafale DQ, совершивший первый полет в 2017 году. Первый изготовленный для Катара Rafale DQ с катарским бортовым номером QA201 (серийный номер DQ1) совершил первый полет в Мериньяке еще 28 июня 2016 года и с января 2017 года используется во французском авиационном испытательном центре в Истре для отработки установленного на катарских машинах специфического оборудования. Первый одноместный истребитель Rafale ЕQ (серийный номер EQ1) для Катара был поднят в воздух в Мериньяке 27 марта 2017 года.

Всего к настоящему времени по катарскому заказу построено 16 истребителей Rafale EQ/DQ. Фактическая передача самолетов Rafale Катару, начатая 6 февраля, началась примерно с годичным опозданием к первоначальному графику, но, видимо, все 24 истребителя по первому контракту будут поставлены в Катар к концу 2020 года. Поставка Катару 12 самолетов Rafale по второму контракту будет осуществлена в 2021-2022 годах.

Специально для подготовки катарского летного состава на самолеты Rafale ВВС Франции в 2017 году сформировали учебную эскадрилью на авиабазе Мон-де-Марсан (ВА118).

В целом Катар к настоящему времени заказал 96 современных многофункциональных истребителей трех типов. В дополнение к 36 французским истребителям Rafale, в июне 2017 года Катар подписал соглашение с США стоимостью около 12 млрд долл на приобретение по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 36 многофункциональных истребителей Boeing F-15QA (при этом планы Катара простирались на закупку 72 самолетов F-15QA), с ожидаемым началом поставок в 2021 году, а в декабре 2017 года заключил межправительственное соглашение с Великобританией о приобретении со сборочной линии корпорации BAE Systems 24 истребителей Eurofighter Typhoon (с началом поставок с конца 2022 года) и девяти учебно-боевых самолетов Hawk AJT.

Прибытие в Катар первых пяти из 36 заказанных этой страной во Франции истребителей Dassault Rafale, совершивших беспосадочный перелет с французской авиабазы Истр в сопровождении и лидировании нового самолета-заправщика Airbus A330 MRTT Phenix ВВС Франции (регистрационный номер F-UJCG). Доха, 05.06.2019 (с) www.alarab.qa

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани на церемонии ввода в строй ВВС Катара пяти первых прибывших истребителей Dassault Rafalе EQ/DQ на авиабазе Тамим, 05.06.2019 (с) министерство обороны Катара