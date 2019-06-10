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10.06.2019
Lenta.ru

Россия "спасла" экипаж затонувшей подлодки

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Спасательное судно "Георгий Козьмин" и глубоководный аппарат АС-30 использовались в учениях по спасению экипажа аварийной подводной лодки, залегшей на грунт на глубине 65 метров. Соответствующие кадры опубликовала "Звезда".

"У побережья Камчатского полуострова в Авачинском заливе проходит тактико-специальное учение дежурных сил отдельного аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота. Темой учения являются отработка практических действий при оказании помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, и поддержание жизнедеятельности ее экипажа", — сказали в Минобороны.

В октябре 2018 года Mil.Press FLOT написал, что спустя 18 лет после катастрофы (в августе 2000 года) атомной подлодки К-141 "Курск" российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.

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