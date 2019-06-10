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10.06.2019
Вестник Мордовии

Бронированный "Зубр" на базе Т-55 из Львова готовится отправиться в Африку

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Источник изображения: Фото: autoconsulting.com

Во Львове на базе устаревшего советского танка Т-55 создали тягач-эвакуатор или, как их еще называют по-военному, бронированную ремонтно-эвакуационную машину "Зубр". Об этом сообщает autoconsulting.com.

Данную БРЭМ оснастили кран-стрелой, электросварочным аппаратом, бульдозерным отвалом, а также отсеком для перевозки запасных частей.

По мнению украинских источников, использование шасси Т-55 позволило заметно снизить стоимость БРЭМ, а также найти применение уже устаревшим танкам, которые еще находятся на балансе украинского военного ведомства.

Как предполагается, эта техника не будет поступать в ВСУ, а предназначена для поставок в Африку. Якобы, уже найден клиент, которым, по всей видимости, является Эфиопия.

Ранее на этом же предприятии освоено серийное производство другой машины - БРЭМ "Лев" - на шасси Т-72.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Эфиопия
Продукция
Зубр
Т-55
Т-72
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