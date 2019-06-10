Сокрушить армаду советских танков

Как принималось решение о создании американской реактивной системы залпового огня M270 MLRS

В самый разгар холодной войны в ходе анализа боевых возможностей группировки сил и средств стран Организации Варшавского договора (ОВД), противостоящей Объединенным ВС НАТО в Европе, американские специалисты осознали: в случае начала боевых действий на данном ТВД их войска будут испытывать серьезный недостаток в обычных, неядерных огневых средствах поражения. Именно такой неутешительный вывод содержался в представленном 24 января 1977 года членам комитета по делам ВС Сената США специальном докладе "НАТО и Новая советская угроза", подготовленном сенаторами Сэмом Нанном и Дьюи Ф. Барлеттом. Сенаторы утверждали: дисбаланс в обычных вооружениях между силами ОВД и НАТО стал таков, что Москва и ее союзники "могут начать обычную войну против НАТО немедленно, без предварительной подготовки, или с незначительным временем на ее проведение".

Одной же из главных угроз на европейском ТВД называлось колоссальное – более чем в три раза – превосходство Советов в танках. При этом, что интересно, в упомянутом исследовании указывалось: в определенные, критичные для боя или сражения периоды количество целей противника, возникающее на поле боя, может оказываться столь велико, что ствольная артиллерия не сможет своевременно поразить значительную их часть.

Одна из главных причин того, что такая ситуация стала возможной, заключается в том, что в 1950–1960-х годах командование ВС ведущих стран НАТО не уделяло должного внимания развитию многоствольной реактивной артиллерии.

Это было связано с тем, что оно в основном возлагало задачи огневой поддержки сухопутных войск на поле боя на имевшуюся ствольную артиллерию, обладавшую существенно более высокой точностью стрельбы. Считалось, что в условиях масштабного вооруженного противостояния с армиями советского блока – а противостояние между НАТО и ОВД всегда мыслилось именно как масштабное, не на жизнь, а на смерть, как говорится, – весьма эффективным средством поражения расположенных на значительных площадях живой силы противника и его различных целей, в том числе защищенных, станут тактические ядерные боеприпасы этой же самой ствольной артиллерии, а именно атомные артиллерийские снаряды калибров 155 и 203 мм. Применение же систем реактивной артиллерии с неуправляемыми реактивными снарядами американские военные считали в условиях современной (на тот момент) войны неэффективным и даже в чем-то архаичным.

Впоследствии оказалось, что здесь натовские стратеги несколько, мягко говоря, просчитались. В частности, в значительной мере именно за счет использования реактивных систем залпового огня (РСЗО) израильтянам в ходе очередной арабо-израильской войны 1973 года удалось вывести из строя большое количество позиций ЗРК противника, обеспечив тем самым себе превосходство в воздухе, что в конечном счете и решило исход войны. Это не прошло незамеченным для американской разведки и для специалистов в области боевого применения артиллерии. Равно как не осталось незамеченным и достаточно успешное развитие многоствольной реактивной артиллерии, имевшее место в Советском Союзе, а также поступление в массовом количестве на вооружение советской и союзных Москве армий РСЗО семейства "Град" (122-мм РСЗО 9К51 "Град" с боевой машиной БМ-21 с пакетом из 40 направляющих принята на вооружение ВС СССР в 1963 году. – "НВО").

На основе указанного доклада, а также ряда других аналитических работ и исследований, выполненных по данному вопросу в странах НАТО (прежде всего в США), американским военно-политическим руководством был сделан вывод о необходимости скорейшей разработки новой системы вооружения – РСЗО, отличительными особенностями которой должны были стать достаточно крупный калибр используемых боеприпасов, а также высокие скорострельность и плотность огня.

В итоге было принято решение о начале работ по программе, на которую в 1976–1991 годы в процессе разработки, испытаний, подготовки производства и серийных закупок для американских ВС было израсходовано более 5 млрд долл. В свою очередь, европейским налогоплательщикам участие их военных в этой программе обошлось в 1988–1999 годы в 6 млрд марок ФРГ.

Но овчинка стоила выделки. В результате реализации данной программы на вооружение армий США и ряда других стран мира, в первую очередь – союзников Вашингтона по НАТО, поступила новая 227-мм РСЗО М270 MLRS, само название которой – Multiple Launch Rocket System, что в переводе с английского, собственно, и означает "реактивная система залпового огня", – стало именем нарицательным и используется сегодня в англоязычных материалах фактически для обозначения всех систем вооружения, относящихся к данному классу.

Причем боевой дебют данной РСЗО в ходе войны в Заливе в 1991 году стал столь успешным и впечатляющим, что консорциуму компаний, разработавшему данную систему вооружения, удалось достаточно быстро получить ряд внушительных контрактов как от тех стран, которые уже приняли ее на вооружение (дополнительные поставки и модернизация), так и от тех государств, которые вообще не имели систем вооружения данного класса либо располагали РСЗО других типов. Еще бы, ведь по оценкам американских военных специалистов, залп одной пусковой установки РСЗО типа М270 MLRS по огневой мощи был эквивалентен залпу 33 гаубиц калибра 155 мм. Как указывается в американских источниках, многие иракские солдаты, попав в плен к войскам коалиции, с облегчением говорили, вспоминая удары американских РСЗО: "Наконец-то этот стальной дождь прекратился".

ШИРОКАЯ НОМЕНКЛАТУРА

Программа разработки новой системы вооружения в качестве главной предполагала решение задачи обеспечения командиров дивизий и корпусов ВС США возможностью оперативной организации плотного артогня с целью поражения в короткий промежуток времени критически важных и времязависимых целей противника. При этом новая РСЗО должна была органично дополнить, но ни в коем случае не заменить имевшиеся на вооружении системы артвооружения.

Главными достоинствами новой РСЗО, по замыслу американских военных специалистов, должны были стать внезапность атаки, высокая плотность огневого поражения на значительной площади, быстрый отстрел боеприпасов, высокая мобильность с обеспечением быстрого – за несколько минут – выхода из-под ответного огневого удара противника, соответствие критерию "простота в управлении – эффективность", а также способность решения боевых задач в любое время суток и при любых метеоусловиях.

Причем если изначально для новой РСЗО предполагалось создание одного типа боеприпаса – неуправляемого реактивного снаряда с осколочно-фугасной боевой частью (БЧ), то позже было принято решение о расширении номенклатуры боеприпасов и создании неуправляемых реактивных снарядов с различными типами БЧ и взрывателей. По мнению американских специалистов, это должно было обеспечить возможность эффективного поражения существенно более широкого спектра целей.

В частности, планировалось создать следующие типы неуправляемых реактивных снарядов:

– реактивный снаряд двойного назначения с усовершенствованной обычной БЧ – для всепогодного поражения с закрытых огневых позиций различных целей противника, включая позиции ствольной и реактивной артиллерии, зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, небронированной и легкобронированной техники, а также личного состава, в том числе в укрытиях;

– реактивный снаряд с БЧ, снаряженной противотанковыми минами, – для дистанционного минирования "внаброс". С помощью этих снарядов американские генералы планировали быстро остановить рвущуюся к Ла-Маншу "армаду советских танков", в особенности на дальностях, превосходящих дальность огня ствольной артиллерии;

– реактивный снаряд с БЧ, снаряженной "умными", то есть управляемыми противотанковым суббоеприпасом или суббоеприпасами (самонаводящиеся или самоприцеливающиеся боевые элементы), с помощью которого планировалось с высокой точностью, избирательно поражать на больших дистанциях бронетанковую технику противника (в первую очередь – основные танки).

В ходе разработки перспективной РСЗО планировалось также изучить возможность создания для нее и реактивных снарядов с другими типами БЧ, например дымовые и бинарные химические БЧ.

Американские солдаты позируют с ядерным артиллерийским боеприпасом на фоне 203-мм самоходной гаубицы семейства М110. Фото с сайта www.lanl.gov

ТАКТИКА КОЧУЮЩИХ ОРУДИЙ

Особенно интересно то, какая оперативная концепция боевого применения новой РСЗО закладывалась американскими военными в ходе ее создания. Краеугольным камнем данной оперативной концепции стала так называемая тактика кочующих орудий или огневых средств (английский вариант – shoot-and-scoot technique), что потребовало от разработчика создания высокомобильной РСЗО, способной вести боевую стрельбу с коротких остановок с частой сменой огневой позиции и боевой работой по быстро обновляемым данным целеуказания.

Кочующее орудие (батарея) Военный энциклопедический словарь 1984 года издания определяет следующим образом: "...орудие (артиллерийское подразделение), выделенное для последовательного ведения огня с нескольких огневых позиций с целью введения противника в заблуждение относительно состава артиллерии, ее расположения и системы огня в обороне. Цели, сроки и порядок ведения огня, расход боеприпасов устанавливаются старшим артиллерийским начальником. Могут также выделяться кочующие танки, БМП". Следует также добавить, что кочующие огневые средства могут выделяться еще для одной задачи – провоцирования противника с целью обнаружения разведкой мест расположения его артиллерии и вскрытия его системы огня.

В общем случае для каждого такого кочующего орудия (огневого средства) подготавливаются несколько, обычно 4–5 огневых позиций и устанавливается порядок их смены. Огонь с этих позиций наносится по целям, определяемым артиллерийским командованием или командованием дивизии (корпуса), в подчинении которого находится данное огневое средство или подразделение. После выполнения стрельбы с данной огневой позиции кочующее огневое средство по заранее подготовленному маршруту скрытно перемещается на новую огневую позицию во избежание попадания под ответный огонь противника.

Тактика кочующих орудий как нельзя лучше подходит для решения важнейших задач артиллерии – ведения огня с закрытых позиций с целью поражения передовых сил противника, ведения контрбатарейной борьбы с артиллерией противника, а также подавления его сил и средств ПВО. При этом именно обладающие высокой мобильностью самоходные артсистемы способны решать эти задачи с наибольшей эффективностью, отличаясь в то же время способностью быстро менять огневые позиции и выходить таким образом из-под ответного огневого удара. Но данные системы вооружения должны обладать рядом свойств, в том числе оснащаться современными высокоэффективными автоматизированными системами управления огнем и навигационными системами (системами позиционирования).

Вот такую тактику и было решено использовать американскими военными в отношении их новой системы артиллерийского вооружения. В итоге по их замыслу подразделения перспективных РСЗО должны были размещаться на огневых позициях, удаленных примерно на 10–12 км от линии фронта (линии расположения своих передовых частей), откуда они, используя тактику кочующего огневого средства, должны были по заранее предоставленным данным или же оперативно, по запросу наносить удары по различным целям противника: наступающим бронетанковым частям, позициям ствольной и реактивной артиллерии, местам расположения средств ПВО, скоплениям живой силы и пр.

В свете вышеизложенных особенностей боевого применения новой РСЗО наиболее подходящей была признана следующая ее конструктивная схема (состав):

– бронированная автоматизированная самоходная пусковая установка (СПУ) с системой пакетного заряжания, создавать которую было решено на шасси американского универсального гусеничного транспортера, созданного на базе БМП М2 "Брэдли", с сохранением силовой установки, трансмиссии и ряда других основных и вспомогательных систем данной БМП (фактически на последнюю поставили кабину боевого расчета, рассчитанную на трех военнослужащих, и элементы пусковой системы, ну и, разумеется, бортовую систему управления огнем и прочие необходимые для РСЗО системы и оборудование);

– два съемных и готовых к стрельбе транспортно-пусковых контейнера (ТПК) одноразового применения по шесть реактивных снарядов в каждом. Снаряжение ТПК последними – только на заводе-производителе, снаряжение контейнера в полевых условиях не предусматривалось;

– система управления огнем, которая в том числе обеспечивала автоматическое взведение взрывателей непосредственно в момент выполнения боевой стрельбы и замену ТПК;

– система определения места и азимута (наземная бортовая навигационная система) для высокоточного определения координат своей огневой позиции и расчета на их основе огневой задачи (данных для стрельбы) по поражению назначенной цели (целей).

Система управления огнем и система определения места и азимута объединялись в бортовую систему управления РСЗО.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Впрочем, история будущей М270 MLRS началась до того, как сенаторы Нанн и Барретт представили свой знаменитый доклад. Последний стал по большому счету тем толчком или стимулом, который зачастую необходим для успешного претворения в жизнь той или иной грандиозной задумки. Особенно если она стоит не один миллиард долларов.

В действительности же еще в феврале 1974 года, основываясь на полученных от разведки и от своих зарубежных союзников и партнеров по НАТО данных относительно проводимых вероятным противником работ по многоствольной реактивной артиллерии и проанализировав результаты боевого применения РСЗО в ходе недавней арабо-израильской войны, руководство созданного незадолго до этого – 1 июля 1973 года – в рамках Министерства Армии (Сухопутных войск) США специального Командования учебного и научных исследований по строительству СВ США (TRADOC) сформировало объединенную рабочую группу, которой предстояло изучить вопрос о необходимости и целесообразности создания и принятия на вооружение американской армии новой системы артвооружения. Данной системе было присвоено рабочее обозначение General Support Rocket System (GSRS), что можно перевести с английского как "ракетная система общей (огневой) поддержки". Главной ее задачей первоначально было определено ведение контрбатарейной борьбы с артиллерией противника.

Рабочая группа должна была подготовить предварительную техническую оценку новой системы артвооружения и оценку стоимости ее разработки, подготовки производства и постановки на вооружение с последующей массовой закупкой серийных образцов. Результаты работы данной группы и стали на самом деле основой для реализации в последующем программы создания новой РСЗО, а февраль 1974 года может считаться документально зафиксированной точкой отсчета в ее истории.

Специалисты этой группы в течение полутора лет всесторонне рассматривали вопрос о необходимости и целесообразности создания и принятия на вооружение СВ США новой системы артвооружения В сентябре следующего, 1975 года руководство Министерства Армии США наложило положительную резолюцию на специально подготовленное письмо-соглашение по вопросу разработки системы GSRS и дало указание сформировать специальную исследовательскую группу, которую затем следовало придать Школе полевой артиллерии СВ США. В задачи данной группы входили определение ТТХ перспективной артсистемы, оценка концепции ее создания и формирование ее облика, включая проведение анализа по критерию "стоимость – боевая эффективность". В ноябре того же года группа была сформирована и немедленно приступила к работе.

Системы M270 MLRS позволяют создать огненный вал на поле боя, но до российских аналогов им очень далеко. Фото с сайта www.dvidshub.net

ГЕРМАНИЯ ПРОЯВЛЯЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 1976 году в дело вступило и "главное по ракетам" в американской армии специализированное Ракетное командование СВ США, которое было создано в мае 1962 года в целях объединения всех усилий по оснащению СВ США различными видами и типами ракетного оружия. В 1997 году в рамках оптимизации ВС США оно было объединено с Командованием авиации и вспомогательных средств СВ в Командование авиации и ракетного оружия СВ США.

В начале 1976 года руководство данного командования пришло к твердому убеждению в целесообразности и необходимости создания в интересах американских СВ новой системы обычного, неядерного оружия, которая была бы способна вести огонь по площадям неуправляемыми реактивными снарядами и должна была дополнить на поле боя имевшуюся в войсках ствольную артиллерию. А в первую неделю марта 1976 года входящий в данное командование отдел концептуальной проработки перспективных систем объявил о выдаче пяти контрактов совокупной стоимостью 885 тыс. долл. (по состоянию на 5 июля 2018 года это составило бы 4 млн 9 тыс. 50 долл.), согласно которым подрядчики должны были выполнить работы по оценке концепции создания и формированию облика перспективной системы вооружения, в результате чего в обозримом будущем в интересах СВ США должна была быть создана не очень сложная в техническом и эксплуатационном плане, а также высоконадежная и, как указывалось особо, износостойкая "ракетная система артиллерии общей огневой поддержки" (general support artillery rocket system).

Данные контракты получили Boeing Aerospace Company, Emerson Electric Company, Martin-Marietta Corporation, Northrop Corporation и Vought Corporation. Каждая из них взяла обязательство в течение четырех месяцев выполнить работы по оценке концепции создания и формированию облика перспективной системы ракетного оружия, а также наметить технологические подходы к ее созданию. Компании должны были включить в результирующий документ среди прочего еще и расчеты по расходам на обеспечение жизненного цикла перспективной РСЗО, а также расчеты, необходимые для реализации всей программы в целом. При этом следует особо отметить тот факт, что руководство Ракетного командования СВ США сделало упор на том, что в ходе определения победителя в рассматриваемом нами тендере вопросу стоимости перспективной системы оружия (закупочной стоимости, стоимости жизненного цикла и пр.) будет уделено приоритетное внимание.

14 июля 1976 года в рамках Ракетного командования СВ США создается временный отдел программы создания ракетной системы общей огневой поддержки, руководителем которого назначается полковник Кеннет Стэнли Хецке. Полковник Хецке занимался работами по данной теме еще с 16 января 1976 года, но его новая должность уже официально именовалась как "уполномоченный руководитель проекта". В своей новой должности он был подотчетен непосредственно главе Ракетного командования СВ США в ранге генерала, что говорит о высоком внимании, которое уделялось программе создания перспективной РСЗО.

В отношении полковника Хецке на сайте Legacy.com указывается, что он в 1953 году окончил Военную академию США в Вест-Пойнте, прошел через горнило двух войн – корейской и вьетнамской – и уволился из ВС США в звании полковника в 1976 году. После увольнения он, однако, еще 11 лет имел самое непосредственное отношение к армии, работая в компании Norden Systems и сыграв "важную роль в создании тактической системы командования и управления Сухопутных войск".

Главная задача отдела полковника Хецке в соответствующем приказе главы Ракетного командования СВ США определялась так: "координировать все промежуточное планирование и взять на себя руководство и контроль за работами и связанными с ними системными ресурсами на всех этапах разработки, закупок, производства, распределения и материально-технической поддержки, осуществляемых в целях достижения ракетной системой общей огневой поддержки первоначальной оперативной готовности".

22 июля 1976 года у полковника Кеннета Стэнли Хецке появился заместитель – Лоуренс Р. Сиггел, ранее работавший в качестве гражданского специалиста в отделе концептуальной проработки перспективных систем Ракетного командования СВ США. На тот момент в подчинении у Хецке было всего четыре человека (!). Притом что статус программы создания нового образца вооружения был очень высок.

В сентябре 1976 года полковник Хецке и начальник сформированного в рамках отдела программы создания ракетной системы общей огневой поддержки специализированного Отделения технологического менеджмента (управления технологией) Бобби Д. Ричардсон, присоединившийся к данной программе 26 февраля 1976 года, посетили ФРГ. Там они провели рабочие переговоры с представителями компании Messerschmitt-Bolkow-Blohm, получив заверения в том, что немецкая сторона желала бы принять участие в программе создания перспективной РСЗО в качестве партнера.

ЛУЧШАЯ КОНЦЕПЦИЯ

1 ноября 1976 года отчет, подготовленный упомянутой выше специальной исследовательской группой, был утвержден четырехзвездным генералом Уильямом Юджином Депью – первым главой Командования учебного и научных исследований по строительству СВ США и фактически одним из создателей американской армии нового, поствьетнамского образца. Именно генерал Депью – сторонник радикального повышения огневой мощи СВ – был, пожалуй, главным идейным вдохновителем концепции так называемой активной обороны, закрепленной в новом Полевом уставе СВ США FM 100-5, утвержденном им в июле 1976 года. Следует особо отметить также, что генерал Депью был еще и одним из первых сторонников тогда, во второй половине 1970-х годов, еще только обретавшей форму и наполнявшейся содержанием новой, во многом спорной, но в итоге ставшей уникальной концепции проведения военных операций и скоординированного использования разнородных сил и средств ВС США во время наступательных боевых действий, получившей название "воздушно-наземная операция" (сражение; AirLand Battle) и утвержденной в окончательном виде в 1982 году в Полевом уставе СВ США FM 100-5 (фактически действовала вплоть до начала 2010-х годов. – "НВО").

В отчете, утвержденном генералом Депью, содержались подробная оценка и анализ всех концепций создания перспективной ракетной системы общей огневой поддержки, представленных пятью упомянутыми компаниями, а также делался вывод о том, какой из вариантов этой концепции является наиболее предпочтительным для реализации программы с точки зрения соответствия критерию "стоимость – боевая эффективность". Выбранная таким образом в результате тщательного анализа армейскими специалистами концепция далее считалась лучшей технической методикой.

В ноябре 1976 года в Министерство Армии и Управление министра обороны США были направлены экземпляры предварительного варианта так называемого документа о согласовании для принятия командованием решения по программе разработки новой системы оружия. "Примерно в то же время и Конгресс, и администрация президента Форда начали проявлять интерес к программе создания ракетной системы общей огневой поддержки", – указывается в труде Г. Морроу, Д. Акера, Ю. Биклера и Э. Бердсея "Полученные уроки: реактивная система залпового огня", подготовленном в июле 1980 года по заказу Колледжа специалистов по управлению разработкой систем военного назначения МО США и компании Information Spectrum, Inc.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

8 декабря 1976 года после тщательного изучения вопроса Совет СВ США по контролю за приобретением систем оружия и военной техники (ASARC) вынес решение о том, что программа создания перспективной ракетной системы общей огневой поддержки может быть переведена в следующую рабочую фазу – этап проверки технических решений. Одновременно на рассмотрение Совета МО США по контролю за приобретением систем оружия и военной техники (DSARC) был представлен анализ альтернатив по данному проекту.

В рамках этапа проверки технических решений две компании – потенциальные претенденты на статус главного подрядчика по программе – и специалисты СВ США должны были провести испытания в процессе разработки и эксплуатационные испытания представленных образцов перспективной РСЗО с целью изучить возможность разработки различных элементов ее конструкции и определить потенциал этого проекта с точки зрения его соответствия предъявляемым требованиям по критерию "стоимость – боевая эффективность".

Забегая вперед, скажем, что результаты испытаний, выполненных в рамках данного этапа, показали, что технические риски удалось свести к минимуму. Следует также отметить, что впоследствии полученные в ходе осуществленного анализа результатов этого этапа данные были использованы в рамках этапа окончательного доведения системы оружия и перевода ее на начальный этап производства, подтверждая тем самым наличие у проекта потенциала для развития с целью доведения его до состояния полного соответствия тактико-техническим требованиям заказчика.

11 января 1977 года Совет МО США по контролю за приобретением систем оружия и военной техники собрался на первое совещание с целью изучения содержания и основных особенностей программы по созданию для СВ США перспективной РСЗО, а также оценки ее готовности к переводу на этап проверки технических решений. По результатам заседания было решено одобрить рекомендации Совета СВ США по контролю за приобретением систем оружия и военной техники и, в свою очередь, было решено рекомендовать министру обороны одобрить план осуществления программы со сроком реализации 84 месяца.

Однако затем процесс принятия решений затормозился в связи с пересменкой президентских администраций: на смену отсидевшему в Овальном кабинете два срока подряд, а также благополучно пережившему два совершенных на него покушения президенту Джеральду Форду пришел Джимми Картер.

Отступая несколько от темы нашего материала, все же отметим, что Форд стал единственным из американских президентов, кто занял Овальный кабинет не в результате выборов, а потому, что президентское кресло в результате знаменитого Уотергейтского скандала вынужденно покинул предыдущий глава государства Ричард Никсон. Президенту Картеру, с одной стороны, повезло меньше, чем Форду, поскольку он продержался только один срок, с треском проиграв выборы 1980 года Рональду Рейгану. Но зато Картер оказался счастливчиком – на него в отличие от Форда и Рейгана за время президентства не совершалось ни одного покушения. К тому же он до сих пор находится в здравии в отличие от ушедших в мир иной его предшественника и преемника на посту президента США.

В результате президентской пересменки Форда и Картера сменились и все ключевые министры и руководители, в том числе главы Министерства обороны и Министерства Армии США. Впрочем, судьба программы создания новой системы залпового огня была предрешена – ей уже негласно дали зеленый свет.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"