Новая пороховая бочка планеты

Соперничество великих держав привело к очередному витку гонки вооружений в Индо-Тихоокеанском регионе

"Мы сталкиваемся с растущим глобальным беспорядком, характеризующимся разрушением международной системы взаимоотношений, основанной на долгосрочных правилах. Это создает более сложную и изменчивую систему безопасности, чем все, что мы пережили за последнее время. Стратегическое соперничество между державами, а не терроризм является сегодня главной проблемой для национальной безопасности Соединенных Штатов", – заявлено в новой Национальной оборонной стратегии США.

И хотя КНДР и Иран в список конкурентов тоже попали, но главными противниками Америки в стратегическом соперничестве Пентагон назвал все же Китай и Россию. Причем если России досталась роль "нарушителя спокойствия" в Евро-Атлантическом регионе, то Китай был назначен на роль такового в Индо-Тихоокеанском регионе – новом порождении американской военно-стратегической мысли, объединившем просторы Индийского и Тихого океанов. А поскольку именно Индо-Тихоокеанский регион на сегодня считается Вашингтоном наиболее приоритетным с точки зрения обеспечения нацбезопасности Америки и соблюдения всех ее многочисленных интересов, то и Поднебесной внимание уделяется, конечно, больше, чем России. Кто победит в соперничестве Вашингтона и Пекина – тот и будет устанавливать правила для этого огромного и на сегодня, пожалуй, важнейшего для всего мира региона.

Вполне естественно, что стратегическое соперничество идет по всем фронтам, в том числе в области военного строительства. Обе стороны, США и КНР, в последнее время активно наращивают свой военный потенциал, создают все новые виды вооружений.

Однако наряду с ростом напряженности между двумя странами, вступившими в схватку за роль безусловного лидера в регионе, такие действия привели здесь к новой гонке вооружений, в которую активно вступили остальные государства. Причина проста – в первую очередь их беспокоит растущая военная мощь Поднебесной, а во вторую – возможность начала крупномасштабной войны между США и КНР, в которую неизбежно будут втянуты и многие другие страны.

В результате, как указывается в исследовании, обнародованном 11 марта с.г. Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира, сегодня в общемировом объеме импорта обычных вооружений доля стран Азии и Океании составляет 40%. По этому показателю регион безоговорочно занял первое место. Для сравнения: на втором месте с показателем 35% общемирового импорта обычных вооружений оказался Ближний Восток, воюющий беспрерывно на протяжении нескольких последних десятилетий.

Даже Филиппины, которые длительное время не уделяли серьезного внимания внешней угрозе, занимаясь многочисленными внутренними проблемами, стали наращивать свои военные расходы. По данным британского Международного института стратегических исследований, оборонный бюджет Манилы в 2019 году на 22% превысил показатель 2018 года и достиг отметки в 3,3 млрд долл. Более того, президент страны Родриго Дутерте минувшим летом одобрил пятилетний план военного строительства, согласно которому на модернизацию вооружений, военной и специальной техники филиппинских вооруженных сил будет затрачено 300 млрд песо (около 5,6 млрд долл.).

Что уж говорить о более богатых странах региона – там закупки различной продукции военного и двойного назначения идут просто фантастическими темпами. Причем Австралия, по версии специалистов Стокгольмского международного института исследования проблем мира, так и вовсе заняла четвертое место в топ-10 крупнейших импортеров оружия в мире за 2014–2018 годы: по данным аналитиков института, ее оружейный импорт в 2014–2018 годы по сравнению с предыдущей пятилеткой вырос на 37%. Основные статьи закупок у военных из страны кенгуру – это авиация, военно-морская техника и ракетные вооружения. И, судя по всему, воевать Австралия собирается отнюдь не с далекой Россией или соседней Новой Зеландией, ее главный вероятный противник – Китай, уже имеющий достаточно мощный подводный флот и создающий авианосные силы и формирующий эскадры крупнотоннажных боевых надводных кораблей с дальнобойным ударным ракетным оружием. Есть у Поднебесной и многочисленные авиация и ракетные войска.

Именно для противостояния этой огромной мощи и нужны самолеты, корабли, подлодки и различное ракетное оружие. Причем нужны они не только Австралии, но и другим странам региона: современные надводные корабли и субмарины, противолодочные самолеты и вертолеты, противокорабельное и противолодочное оружие, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы идут здесь нарасхват, словно горячие пирожки на ярмарке.

Более того, ракетная угроза со стороны Китая и Северной Кореи заставила Южную Корею и Японию обратить свой взор и на системы противоракетной обороны. В частности, Токио в апреле с.г. подписал контракт с американцами на поставку двух комплексов ПРО "Иджис Эшор" – аналогов тех, что размещаются Пентагоном в Европе. Полная стоимость контракта, включая два комплекса, которые установят на острове Хонсю в префектурах Акита и Ямагути, и расходы на подготовку личного состава, – 1,26 млрд долл.

Сравнимые суммы тратят и другие страны, омываемые водами Тихого и Индийского океанов. И в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится. По крайней мере совокупный оборонный бюджет только стран Азиатско-Тихоокеанского региона, согласно подсчетам экспертов Teal Group, вырастет с 480 млрд долл. в 2019 году до 585 млрд долл. в 2024-м, а расходы на закупку вооружений, военной и специальной техники вырастут за тот же период со 134 до 165 млрд долл. Но для защиты родины, как известно, ничего не жалко. А иначе придется кормить чужую армию.