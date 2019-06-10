Боевые дроны в Минске

Роботизированные и беспилотные системы на выставке MILEX-2019

В конце мая в Минске состоялась очередная международная выставка вооружений MILEX-2019. В этом году свои экспозиции на выставке представили более 160 производителей и экспортеров оборонной продукции из Белоруссии, а также многих зарубежных стран, включая Азербайджан, Германию, Италию, Казахстан, Китай, Польшу, Россию, Сербию и ЮАР. Немалую долю среди выставленных образцов военной техники имели различные роботизированные и беспилотные системы.

МЕСТНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Наиболее широко на выставке была представлена продукция белорусских компаний. Среди них были и хорошо известные образцы беспилотных летательных аппаратов (БЛА), причем как уже стоящие на вооружении Вооруженных сил Белоруссии, так и новые разработки.

В частности, на стенде компании "Белтехэкспорт" были показаны разработки Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Белоруссии. Среди них мини-БЛА "Бусел М50" и тяжелый БЛА "Ястреб".

Модифицированный под выполнение специальных задач БЛА "Бусел М50" представляет собой аппарат взлетной массой до 14 кг, выполненный по нормальной аэродинамической схеме с V-образным хвостовым оперением. В качестве силовой установки выбраны электродвигатели, вращающие два тянущих винта. Продолжительность полета может достигать 2,5 часа. БЛА с дальностью применения от 20 до 70 км, в зависимости от установленной целевой нагрузки, способны осуществлять фото-, видео-, инфракрасную или мультиспектральную съемки, в светлое и темное время суток.

"Ястреб" с максимальной взлетной массой до 700 кг – это в настоящее время самый тяжелый беспилотник, созданный белорусской промышленностью. "Ястреб" построен по двухбалочной схеме, с толкающим винтом, вращаемым двигателем внутреннего сгорания австрийский компании Rotax. Продолжительность пребывания в воздухе – 6 часов, при использовании подвесного бака она увеличивается до 10 часо. Максимальная полезная нагрузка БЛА может достигать 120 кг. БЛА будет изготавливаться в различных вариантах, включая разведывательный и ударный.

КБ "Беспилотные вертолеты", чей коллектив состоит из выходцев из компании INDELA, распространил на выставке информацию о ведущихся фирмой трех проектах создания БЛА вертолетного типа. Все они выполнены по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом.

Самый легкий из них – БЛА с взлетной массой 160 кг – будет, как предполагается, способен выполнять полеты продолжительностью 3–5 часов, неся до 25 кг полезной нагрузки. Второй БЛА с взлетной массой в 250 кг при аналогичных показателях по продолжительности полета сможет переносить уже до 50 кг полезной нагрузки. И, наконец, самый тяжелый из БЛА создаваемого семейства – 700-килограммовый аппарат сможет нести до 200 кг полезной нагрузки, выполняя полеты длительностью 3–6 часов.

На открытой площадке 558-м авиаремонтным заводом из г. Барановичи были показаны несколько БЛА самолетного типа тактического класса. Среди них, в частности, БЛА "Гриф-К", "Кондор", "Гриф-100".

Входящий в состав комплекса "Гриф-К" беспилотный летательный аппарат, имеющий обозначение 1ЛА-120-К, создан уже достаточно давно компанией INDELA, впоследствии дорабатывался и модифицировался. Комплекс "Гриф-К" предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки местности в любое время суток в различных погодных условиях. БЛА взлетной массой 120 кг построен по двухбалочной схеме с высоко расположенным крылом. Толкающий винт вращается двигателем внутреннего сгорания. Он может выполнять полеты продолжительностью до 3 часов при максимальной полезной нагрузке, в состав которой входят ТВ- и ИК-модули, а также фотоаппарат.

Построенный на базе того же БЛА комплекс "Кондор" предназначен для тренировки боевых расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) подразделений ПВО (с аппаратурой "Вега-Т") и для определения месторасположения ЗРК, характеристик излучаемых им сигналов, и передачи информации в режиме реального времени (с аппаратурой "Вега-Р").

Комплекс 102 ВР "Гриф-100" создан на базе более тяжелого БЛА 1ЛА-150-01 взлетной массой порядка 150 кг. Вместе с тем очевидно, что он создавался не без использования наработок по предыдущей модели. Это также аппарат, выполненный по двухбалочной схеме. Он может оставаться в воздухе до 5 часов, неся оптико-электронную аппаратуру разведки и наблюдения, аппаратуру радиационной и химической разведки, а также аппаратуру радиоэлектронного противодействия радиоэлектронным средствам (РЭС) противника.

Дрон "Квадро 1600" может вооружаться двумя гранатометами РПГ-26. Фото автора

Витебское КБ "Дисплей" представило две любопытные разработки в области беспилотной техники. Во-первых, это беспилотный летательный аппарат "Квадро 1600", предназначенный для борьбы с легкобронированной техникой. Аппарат вертолетного типа с взлетной массой до 45 кг построен по мультироторной схеме с восемью тянущими винтами. Двигатели питаются от литий-полимерного аккумулятора, который позволяет выполнять полеты длительностью до 25 минут. В качестве типовой нагрузки предлагается использовать два гранатомета РПГ-26. Прицеливание осуществляется посредством использования оптико-электронной системы видимого диапазона. Дальность действия по видеоканалу 2000–6000 м, в зависимости от комплектации. Опционально на БЛА может быть также установлена система наблюдения, работающая в тепловом диапазоне.

Упрощенный вариант данной системы с одним РПГ-26, построенный на базе квадрокоптера, носит наименование "Барражирующая труба". Его максимальная взлетная масса существенно ниже – 10 кг. Дальность действия по видеоканалу – 2000 м, максимальная продолжительность полета – 15 минут.

На стенде Военной академии Республики Беларусь было представлено несколько известных беспилотных систем, разработанных компанией "Аэросистема". В их числе, в частности, БЛА самолетного типа "Комар" и вертолетного типа "Шершень".

Аппарат мини-класса "Комар" создан по схеме "летающее крыло". Максимальная взлетная масса беспилотника не превышает 3 кг. БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 70 минут в радиусе до 15 км от станции управления.

"Шершень" – БЛА вертолетного типа мультироторной схемы оснащен четырьмя тянущими винтами, приводимыми в движение электродвигателями. Его тактический радиус применения составляет 5 км. БЛА может оставаться в воздухе до 40 минут. Время развертывания комплекса из походного положения не превышает 10 минут. В состав комплекса входят один БЛА, оснащенный оптико-электронной системой наблюдения видимого диапазона, и один БЛА с аппаратурой наблюдения теплового диапазона.

В ходе выставки стало известно, что в Белоруссии разрабатывается новый транспортный БЛА. Макет аппарата под наименованием SkyMule, предназначенного для транспортировки грузов, был представлен на стенде компании "БелСпецВнешТехника".

БЛА оснащен замкнутым крылом размахом 7,5 м. Хвостовое оперение – Н-образное. Силовая установка гибридная, включая два двигателя с тянущими винтами. Взлетная масса беспилотника составляет почти 560 кг, включая около 270 кг полезной нагрузки. По обнародованным на выставке данным, БЛА сможет выполнять полеты на скоростях в диапазоне 80–160 км/ч.

Самоходная роботизированная боевая система "Берсерк". Фото автора

"БОГОМОЛ" И "БЕРСЕРК"

Следует отметить, что на стенде "БелСпецВнешТехники" были представлены два роботизированных наземных средства – уже известный по предыдущей выставке MILEX-2017 противотанковый комплекс "Богомол" и новая система "Берсерк". Обе построены на базе самоходной гусеничной роботизированной боевой машины.

В походном режиме работа обеспечивается от встроенного дизельного генератора, в боевом – от аккумуляторной батареи, что делает его почти бесшумным и малозаметным в тепловом диапазоне. Аккумуляторные батареи позволяют находиться в активном боевом режиме с непрерывным движением до 1 часа, а в режиме пассивного сканирования местности – до суток. Запас хода на дизельном генераторе – 80 км.

Автоматизированное рабочее место оператора обеспечивает удаленное управление и ведение боевой работы роботизированной боевой машины по беспроводному каналу связи на удалении до 5000 м при прямой видимости, до 1000 м в городской застройке.

Самоходный роботизированный противотанковый ракетный комплекс "Богомол" предназначен для круглосуточного ведения оптической разведки и поражения в автоматическом режиме укрепленных наземных целей, танков, бронемашин и низколетящих воздушных целей. Дальность обнаружения оптико-электронным комплексом ростовой фигуры – 2000 м, бронетехники – 6000 м, вертолета – 10 000 м. Дальность прицельной стрельбы достигает 5000 м.

Вооружение комплекса – четыре противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). К особенностям комплекса, отмеченным разработчиками, относятся возможность установки противотанковых управляемых ракет различного типа наведения и управления, в том числе выпускаемых разными зарубежными предприятиями.

Другая самоходная роботизированная система – "Берсерк" предназначена для ведения эффективного огня спаренным авиационным пулеметом ГШГ-7,62 с места по живой силе и низколетящим беспилотным летательным аппаратам противника. Дальность прицельной стрельбы – до 1000 м. Скорость передвижения по пересеченной местности – 5 км. Высокая маневренность и проходимость позволяют использовать комплекс для охраны периметра или объекта в автоматизированном режиме путем обзора пространства или патрулирования.

Барражирующий боеприпас CH-901 на стенде китайской компании ALIT. Фото автора

ИНОСТРАНЦЫ ПРЕДЛАГАЮТ

Достаточно широкий спектр беспилотных систем был на выставке представлен Китаем. Среди них уже традиционные для любой китайской экспозиции БЛА MALE-класса. Так, в Минске на стенде компании ALIT были выставлены модели беспилотников семейства Cai Hong. Это разведывательно-ударные БЛА, имеющие одинаковую конструкцию, но отличающиеся опциями в части боевого оснащения. Аппараты выполнены по ставшей эталонной для аппаратов подобного рода схеме с V-образным хвостовым оперением и толкающим винтом. БЛА могут выполнять полеты продолжительностью до 30 часов, неся до 345 кг целевой нагрузки, включающей многоканальную оптико-электронную систему наблюдения, РЛС с синтезированной апертурой, а также вооружение, в составе которого могут быть четыре ПТУР AR-1 с заменяемыми головками самонаведения (ГСН) – телевизионной, тепловой, или лазерной полуактивной, или 4 высокоточные управляемые бомбы.

Кроме того, здесь была также показана такая достаточно новая китайская разработка, как барражирующий боеприпас – CH-901. Дальность действия CH-901 массой 10 кг составляют 15 км, продолжительность полета – 40 минут. Наведение аппарата на цель осуществляется в ручном режиме с коррекцией при помощи спутникового сигнала. Точность наведения на цель находится в пределах 5 м. В ходе MILEX стало известно, что Белоруссия и Китай ведут переговоры по интеграции этого китайского БЛА-"камикадзе" в состав вооружения перспективной бронированной колесной платформы, разработанной белорусским ОКБ "ТСП".

Приятно было отметить на выставке и наличие российских разработок. Так, компания "Микран" из Томска представила многофункциональный беспилотный ударный комплекс, который предназначен для разведки и оперативного уничтожения обнаруженных легкобронированных целей, а также для нейтрализации легких БЛА.

БЛА представляет собой летательный аппарат самолетного типа, выполненный по нормальной аэродинамической схеме со среднерасположенным крылом и Т-образным хвостовым оперением. Двигатель, вращающий тянущий винт, расположен в носовой части беспилотника. Взлетная масса БЛА не превышает 40 кг. Аппарат имеет грузовой отсек объемом около 30 л.с. с унифицированными креплениями для несения нагрузки до 20 кг. Радиус действия аппарата по линии связи, по данным разработчиков, составляет 150 км. Продолжительность полета варьируется в зависимости от массы полезной нагрузки и может достигать 6 часов при 10-килограммовой нагрузке и 1 час при 20-килограммовой.

БЛА самолетного типа Supercam S150 и Supercam S350 были, в частности, представлены российской компанией "Беспилотные системы" из Ижевска. Они выполнены по традиционной для компании схеме "летающее крыло". Полет выполняется в автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Первый из упомянутых беспилотников – Supercam S150 – представляет собой аппарат класса "мини", его взлетная масса не превышает 8 кг, размах крыла – 1,5 м. Оснащенный электродвигателем БЛА может оставаться в воздухе до 1,5 часов. Радиус действия радиолинии связи с БЛА может составлять от 25 до 50 км в зависимости от типа радиоканала. Время развертывания комплекса – 10 минут.

В свою очередь, Supercam S350 является представителем многофункциональных беспилотных систем, используемых для задач наблюдения и разведки, защиты нефтяных и газовых трубопроводов, военных баз, государственной границы, конвоев. Аппарат максимальной взлетной массой 10,5 кг может выполнять полеты продолжительностью до 4 часов. Радиус действия по радиолинии – 70 км.

Беспилотный летательный аппарат "Ястреб". Фото автора

На беспилотниках устанавливаются фотокамера, видеокамера, тепловизор и гиростабилизированная телевизионная камера. Конструктивное исполнение с модульной архитектурой позволяет оперативно менять полезные нагрузки БЛА и варьировать состав бортового оборудования. С 2017 года осуществляется поставка комплексов для Министерства обороны Белоруссии.

На стенде белорусской компании Systemtronics были выставлены БЛА самолетного и вертолетного типов, входящие в комплекс разведки тактического класса ТАКР 7001, созданный российским партнером – НПО "Авиационные системы". Для обоих БЛА используется система связи, позволяющая сохранять контроль над беспилотниками на дальностях до 15 км. В качестве полезной нагрузки разработчиками предлагается унифицированная система наблюдения, позволяющая идентифицировать людей на дистанциях 1,5 км днем и 1 км ночью.

БЛА самолетного типа К-0106 представляет собой высокоплан. В носовой части установлен двигатель, вращающий тянущий винт. Аппарат взлетной массой до 6,5 кг может оставаться в воздухе до 1,5 часов. Беспилотный аппарат вертолетного типа К-0107 построен по мультироторной схеме, четыре винта расположены на складываемых лучевых балках. БЛА взлетной массой до 5,1 кг может выполнять полеты продолжительностью до 1 часа.

ВОЗДУШНЫЕ МИШЕНИ

Присутствовали на выставке также и российские воздушные мишенные комплексы. Так, универсальный мишенно-тренировочный комплекс 9Ф60213 "Адъютант" был показан на статической выставочной площадке российской компании "Купол", входящей в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Комплекс может использоваться в процессе обучения и тренировки боевых расчетов систем ПВО ближнего действия, малой и средней дальности, независимо от места и дислокации; при обеспечении работ по поверке и настройке систем ПВО в местах постоянной дислокации подразделений ПВО; при проведении настройки и при проверке средств ЗРК в процессе ремонта и модернизации в условиях центров ремонта, созданных на территории иностранного заказчика.

В состав комплекса входит несколько различных мишеней. Во-первых, это мишень – воздушная ракетного типа с турбореактивным двигателем. Она предназначена для имитации малоразмерных высокоскоростных маневрирующих воздушных целей. Взлетная масса мишени составляет до 50 кг. Продолжительность полета – до 30 минут. Диапазон воздушных скоростей горизонтального полета – 90–500 км/ч. Диапазон высот применения – 100–4000 м.

Во-вторых, это воздушная мишень самолетного типа с воздушно-винтовой тягой. Она предназначена для подготовки расчетов ЗРК на ранней стадии обучения. Взлетная масса мишени составляет порядка 50 кг, продолжительность полета может достигать 4 часов. Диапазон скоростей горизонтального полета – 100–120 км/ч, диапазон высот применения – 100–3000 м.

В-третьих, это воздушная мишень самолетного типа с турбореактивным двигателем. Она предназначена для имитации малоразмерных скоростных маневрирующих воздушных целей. Взлетная масса аппарата составляет до 50 кг, продолжительность полета – до 30 мин. Диапазон воздушных скоростей горизонтального полета – 120–360 км/ч, диапазон высот применения – 100–4000 м.

Кроме того, в линейку воздушных мишеней компании "Купол" входит система на основе аппарата вертолетного типа. Она предназначена для имитации вертолета, как находящегося на земле с вращающимися винтами, так и зависшего в воздухе на высоте до 100 м или осуществляющего маневр "подскок".

В целом комплекс обеспечивает возможность одновременного применения всех упомянутых четырех видов мишеней, управление шестью мишенями одновременно. Время развертывания комплекса составляет 20 минут, время непрерывной работы – 8 часов. Дальность связи с НПО по цифровому каналу составляет не менее 10 км, по проводному каналу – не более 0,5 км.

СОВМЕСТНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Белорусская компания с эмиратским участием Avia Tech Systems представила на выставке свой БЛА BELAR YS – тот же беспилотник, что был показан и на прошлом MILEX. Аппарат самолетного типа оснащен тандемным крылом размахом 11,5 м. БЛА может выполнять полеты продолжительностью более 24 часов. Максимальная взлетная масса БЛА – 1400 кг, включая 280 кг полезной нагрузки.

Основные области применения БЛА компанией описываются как исключительно гражданские и парамилитарные: патрулирование государственных границ, мониторинг контрабанды и наркотраффика, мониторинг нефте- и газопроводов, экологический мониторинг. Однако факты использования аналогичных БЛА в других странах, включая Алжир, в военных задачах говорят о том, что гражданской областью применение беспилотника не исчерпывается.

Также на выставке на совместном стенде с Национальной академией наук Белоруссии были показаны некоторые беспилотные системы, созданные совместным белорусско-китайским предприятием "Авиационные технологии и комплексы".

В частности, здесь были представлены беспилотные летательные аппараты взлетной массой 30 кг и 65 кг с комбинированной силовой установкой. Особенностью данных БЛА является возможность выполнения вертикальных взлета и посадки. Таким БЛА не требуются аэродромы: взлетать и садиться удается с небольших площадок, в практически любых условиях местности. Кроме того, для описываемых аппаратов характерна увеличенная продолжительность полета – от 4 до 12 часов. Подобные системы могут быть эффективно использованы при выполнении широкого круга задач – от мониторинга протяженных участков местности до выполнения специальных заданий в интересах силовых структур.

ТЕНДЕНЦИИ

По результатам выставки можно сделать вывод о том, что проводимая властями Белоруссии политика максимальной опоры на собственные промышленные возможности вместе с открытостью к сотрудничеству с зарубежными компаниями и ориентацией на интенсификацию работ по перспективным направлениям, в числе которых, безусловно, находятся и системы БЛА, дает свои плоды. Разработок с каждым годом появляется все больше, растут их возможности.

Очевидно, что здесь пригодились наработки, имевшиеся у местных компаний промышленности в области микроэлектроники, радиоэлектроники, оптико-электронных систем и т.п., а самое главное – кадры, имеющиеся в данных областях. Вместе с тем для продолжения эффективного движения в направлении развития беспилотных систем Белоруссии весьма желательным было бы приобретение новых и развитие недостаточно продвинутых областей компетенции, в числе которых авиастроение, двигателестроение, технологии создания новых материалов и т.п.

А самое главное, для работы создаваемой при помощи государственных и частных компаний индустрии, занимающейся разработками в области беспилотных систем, нужны не только средства на первичные НИОКР или какие-то иные преференции, им нужен рынок сбыта. Внутреннего рынка самой Белоруссии для того, чтобы вся эта система работала и развивалась, недостаточно. По похожему пути шел Израиль, развивая свои беспилотные системы главным образом в расчете на зарубежных потребителей. Белоруссии, очевидно, этот путь кажется привлекательным, однако условия двух стран различаются радикально, что не дает оснований для слишком позитивных прогнозов.

Денис Федутинов

Денис Вячеславович Федутинов – эксперт в области беспилотных авиационных систем.