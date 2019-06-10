Грубая сила избирательного поражения

Опыт боевого применения сил спецопераций Израиля во Второй ливанской войне уникален

Военное командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) придает важное значение вопросам соблюдения высокой степени секретности в отношении состава, подготовки и применения своих войск (сил) спецназначения. Однако приблизительное представление о характере подготовки и действиях израильских войск специального назначения все же составить можно.

Рассмотрим действия израильского спецназа в ходе трех операций, проводившихся ЦАХАЛ в период Второй ливанской войны 2006 года: операция в ночь с 1 на 2 августа с участием подразделений спецназа Генштаба "Сайерет Маткаль" и спецназа ВВС "Шальдаг" в Баальбеке; операция в ночь с 4 на 5 августа, проходившая с участием подразделений военно-морского спецназа (13-я флотилия, или "Шайетет-13") в Тире; и операция в ночь с 18 на 19 августа, проводившаяся спецназом Генштаба "Сайерет Маткаль" в районе Баальбека.

В первой операции, проводившейся с целью захвата важных рубежей, населенных пунктов и господствующих высот, израильские военные широко использовали тактические воздушные десанты. Для переброски и высадки десантников было задействовано несколько десятков вертолетов CH-53, UH-60A и S-70A-50/55. При этом 12 августа боевики сбили один вертолет SH-53. Это была единственная боевая потеря израильской авиации за всю войну.

По имеющимся данным и оценкам экспертов, около 200 бойцов израильского спецназа в течение нескольких часов в буквальном смысле чувствовали себя хозяевами положения в самом сердце обороны противостоящей стороны, и вернулись домой без потерь, уничтожив при этом несколько десятков боевиков. Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ оценил эти действия военных как крупнейшие со времени войны 1973 года.

Вторая операция проводилась силами 13-й флотилии спецназа ВМС Израиля в Тире. Данная операция – одна из самых сложных в плане исполнения, к которой за последние десятилетия был привлечен военно-морской спецназ "Шайетет-13". Это была операция, в которой от бойцов помимо физической формы требовался высокий уровень владения оружием, умения ориентироваться в море, на скалистом побережье и в застройке.

При этом особо следует отметить, что успех этой операции стал еще важнее для командования израильских Военно-морских сил на фоне достаточно известной неудачи 1997 года, когда группа в составе 16 бойцов напоролась на засаду боевиков при высадке израильского спецназа около деревни Анцариа: погибли 11 бойцов и офицеров. До сих пор неизвестно, ждали ли бойцов из-за предательства агента, утечки информации или все это произошло случайно, как это нередко бывает на любой войне, а особенно в войне на Ближнем Востоке.

Третья операция проводилась силами спецназа Генерального штаба ЦАХАЛ. Примечательно, что непосредственно сами офицеры спецподразделений говорят о неподготовленности израильского Генштаба в планировании специальных операций по уничтожению пусковых установок реактивных снарядов и ракет. Впрочем, эффективно действовал спецназ в районе реки Литани, где было особо трудно корректировать авиаудары и воевать из-за сложной местности и большого количества боевиков.

Заметим, что для выявления и уничтожения пусковых установок были необходимы разведданные в реальном масштабе времени, что в случае применения обычных средств разведки и целеуказания является очень непростой задачей. Необходимые данные, конечно, может добыть самолет-разведчик, но при условии, что в районе нахождения пусковых установок противника "работает" свой разведывательный отряд. Поэтому, хотя спецназ и добивался результатов, когда ему поручали действовать, процент удачи в сравнении с общим количеством обстрелов был несопоставим.

Вполне естественно, что наилучшие результаты были тогда, когда пусковые установки были статичными и просто маскировались. В этом случае тактика засад позволяла уничтожать не только пусковые установки, но и членов боевого расчета.

При высадке вертолетным способом отмечалось мастерство экипажей вертолетов. Причем не только в операциях в Баальбеке, где высаживали бойцов буквально на голову противнику, обеспечивая при этом мощное огневое прикрытие, но и в Тире, откуда эвакуировали тяжелораненых бойцов 13-й флотилии, а также в других операциях, где речь шла об эвакуации под огнем и т.п. Подчеркнем, что за все время не было ни одного случая, чтобы летчики отказались выполнять задание, ссылаясь, например, на плохую погоду.

По результатам применения войск спецназначения командованием израильских Вооруженных сил были сделаны выводы и предприняты соответствующие действия. В частности, как один из вариантов рассматривается создание Объединенных сил специальных операций (ССО) Армии обороны Израиля. Предполагается, что в эти силы войдут "Сайерет Маткаль" (Генеральный штаб ЦАХАЛ), "Шальдаг" (Военно-воздушные силы), 13-я флотилия (Военно-морские силы), а также, возможно, одно-два других подразделения.

Однако армейское руководство не готово к этому. Более того, нашлось всего несколько человек, которые, как неожиданно выяснилось, имеют теоретическое представление о ССО, но в армейской среде никаким авторитетом не обладают. На стадии консультаций началась серьезная межведомственная война. Ни ВВС, имеющая "Шальдаг", ни ВМС, в которую входит 13-я флотилия, не хотят отказываться от подразделений такого уровня даже при условии, что эти подразделения по-прежнему будут действовать соответственно в интересах израильских Военно-воздушных и Военно-морских сил.

Анатолий Цыганок

Анатолий Дмитриевич Цыганок – полковник в отставке, кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук.