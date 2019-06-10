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10.06.2019
Независимое военное обозрение

"Медведи" из Энгельса

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Имитация дозаправки Ту-95МС топливом в полете от Ил-78М. Фото автора
Имитация дозаправки Ту-95МС топливом в полете от Ил-78М. Фото автора.

Репортаж с авиационного шоу в Тамбове

В Тамбове давно стало традицией в последнюю субботу мая проводить авиационный культурно-спортивный праздник. Авиашоу начались в 2001 году, но автору впервые довелось присутствовать на празднике лишь шесть лет спустя. С тех пор там мало что изменилось. Разве что сократился парк учебно-боевых самолетов Ту-134УБ-Л, находящихся на консервации, что свидетельствует об их постепенном вводе в строй. Из 109 машин этого типа, сданных заказчику, до наших дней дошло около половины. Несколько бортов "прописались" на Украине, превратившись в музейные экспонаты. Немало Ту-134УБ-Л переделали в пассажирские: как для авиакомпаний, так и для нужд ВКС. Сегодня Ту-134УБ-Л смешанного авиаполка, дислоцирующегося в Тамбове, используют для стажировки курсантов Балашовского высшего авиационного училища летчиков для дальней и военно-транспортной авиации.

Но вернемся к празднику, в тот день аэродром бывшего Высшего авиационного училища летчиков имени Марины Расковой посетило свыше 25 тыс. человек.

Летную часть программы авиашоу открыл пролет пары дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В настоящее время их количество на вооружении отечественных Воздушно-космических сил заметно сократились. Часть "тушек" осталась на Украине, где их благополучно утилизировали, а часть списали по разным причинам. Но оставшиеся машины весьма быстро совершенствуются, обретая второе дыхание.

Затем зрители стали свидетелями пролета "медведей" из Энгельса, так прозвали в НАТО стратегические ракетоносцы Ту-95МС, как одиночно, так и за летающим танкером Ил-78М (с аэродрома Дягилево в Рязани), имитируя дозаправку топливом в полете. Особый восторг вызвало появление в небе "Белого лебедя" – сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160.

Фронтовой бомбардировщик Ил-28, на котором долгие годы курсанты Тамбовского высшего авиационного училища летчиков имени Марины Расковой осваивали азы летного мастерства. Фото автора

Военные летчики из Тамбова продемонстрировали пролеты самолетов Ту-134УБ-Л, транспортных Ан-12БК и двух Ан-26. За ними последовал пролет самолетов Ту-154М из 2-й авиационной дивизии особого назначения, дислоцирующейся в подмосковной Чкаловской, самолеты Ан-72 (RA–72922), а также Ту-134А-3 (RA–65553) авиации Министерства внутренних дел РФ.

Не уступал им в мастерстве и экипаж именного самолета Ил-76МД "Игорь Груднов" авиации Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), продемонстрировавший сброс огнегасящей жидкости.

Завершали праздник две пары многофункциональных истребителей Су-35. Летчики Липецкого центра боевого применения и переучивания летного состава, пилотировавшие грозные машины, продемонстрировали элементы воздушного боя.

Всего же в небе над Тамбовом в тот день пролетело 24 самолета.

Впечатлила посетителей и наземная часть праздничной программы. Помимо музейных машин, таких как, например, самолеты Ту-134УБ-Л, Ан-12Б, Ан-26, Л-29 и Л-39 и Як-52, транспортно-боевой вертолет Ми-24В и крылатая ракета КСР-5, посетители смогли осмотреть как снаружи, так и изнутри многие современные транспортные и учебно-боевые самолеты Тамбовской авиабазы. Кроме того, посетители могли увидеть и многочисленные аэродромные машины, а также различную военную технику и даже артиллерийское орудие Д-48.


Николай Якубович

Николай Васильевич Якубович – авиационный инженер, историк авиации.

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