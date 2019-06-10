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10.06.2019
ТАСС

У главы NASA не запланированы встречи с представителями Роскосмоса в Ле-Бурже

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Джим Брайденстайн и Дмитрий Рогозин
Глава НАСА Джим Брайденстайн и директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Reuters

Глава NASA Джеймс Брайденстайн подчеркнул, что не планировались никакие переговоры с гендиректором корпорации Дмитрием Рогозиным

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. График руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймса Брайденстайна не предполагает проведения каких-либо двусторонних встреч с представителями Роскосмоса на международном авиасалоне в Ле-Бурже. Об этом сам глава ведомства сообщил, отвечая в четверг на вопрос корреспондента ТАСС в вашингтонском Национальном клубе печати.

"В настоящий момент у меня нет никаких запланированных встреч", - сказал он. Брайденстайн подчеркнул, что не планировались никакие переговоры с гендиректором корпорации Дмитрием Рогозиным. "Насколько я понимаю, из-за санкций он не может приехать в Европу", - отметил директор НАСА.

По его словам, США намерены воспользоваться возможностью участия в авиасалоне для привлечения иностранных партнеров к своей лунной программе, получившей название "Артемида". Космическое ведомство США совместно с американскими частными компаниями представит на выставке павильон, посвященный партнерству с США в космосе. В презентации будет участвовать и сам Брайденстайн.

"Архитектура [возвращения человека на Луну] является открытой. Мы хотим сделать так, чтобы люди были заинтересованы в том, чтобы присоединиться к нашим усилиям. У них есть возможность для этого", - подчеркнул Брайденстайн.

В конце сентября 2017 года в рамках конгресса в Аделаиде (Австралия) было подписано совместное заявление между Роскосмосом и NASA, которое отражает намерение партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве.

Рогозин ранее заявлял, что компания проявляет интерес к американскому проекту по созданию международной окололунной станции, однако у российской стороны есть свои пожелания и предложения. В Роскосмосе отмечали, что будут участвовать в любых международных космических проектах только на равноправной основе и при понимании пользы этого сотрудничества.

Роскосмос в Ле-Бурже

Роскосмос представит на авиасалоне в пригороде Парижа Ле-Бурже макет элементов лунной инфраструктуры для пилотируемых экспедиций. Кроме того, на стенде организуют прямую трансляцию запуска совместной российско-германской орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ". Также на авиасалоне будут продемонстрированы макеты ракет-носителей "Союз-ФГ", "Союз-5", "Ангара-1.2" и "Ангара-А5". На стенде разместят макеты спутников "Глонасс-К", "Спектр-РГ", разгонного блока "Фрегат-СБ" и другой космической техники.

Международный авиационно-космический салон International Paris Air Show Le Bourget пройдет с 17 по 23 июня.

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